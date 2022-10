Das Team und das Arbeitsprogramm stehen: 2023 soll die Kindergesundheit im Vordergrund stehen.

Gesundheitssystem

Observatoire de la Santé nimmt Arbeit auf

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) hat hohe Erwartungen: 18 Monate nach seiner gesetzlichen Gründung legte der Rat der Observatoren das Arbeitsprogramm des mittlerweile mit 18 Experten besetzten Observatoire National de la Santé fest. Er soll die Gesundheitspolitik begleiten, indem die bestehenden Daten zusammengeführt und bei Lücken ergänzt werden. „Meine Ambition ist es, evidenzbasierte Politik zu machen, die auf Fakten beruht“, erklärte Lenert.

Jeweils zwei der nationalen und internationalen Experten befassen sich mit einem der neun gesetzlich festgelegten Themen. Dazu gehören die öffentliche Gesundheit, die Epidemiologie, die Analyse des Gesundheitssystems, die Verwaltung der Register, Analysen zur Gesundheit der Gesellschaft, Statistiken, die Gesundheitswirtschaft, die Demografie und die qualitative Erfassung, wie der Patient die Behandlung empfunden hat.

Das Arbeitsprogramm für die kommenden Jahre umfasst die Prioritäten Kindergesundheit, die 2023 im Fokus stehen wird, kardiovaskuläre Erkrankungen, geistige Gesundheit, das Gesundheitspersonal sowie die Förderung der Gesundheit und Prävention. Das beschloss der Conseil am Montag.

Unabhängig unter der Autorität des Gesundheitsministeriums

Die von der stellvertretenden Santé-Direktorin, Dr. Françoise Berthet, präsidierte Behörde gehöre dem Gesundheitsministerium an, arbeite wissenschaftlich aber in aller Unabhängigkeit und soll die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems evaluieren sowie Strategien vorschlagen, wie die bestehenden Ressourcen - auch an Gesundheitspersonal - genutzt und weiterentwickelt werden können. Es werden selber keine Daten erhoben. „Wir nutzen bestehende pseudonymisierte sowie anonymisierte Daten, die wir in einem neuen Zusammenhang untersuchen, um die Bedeutung der Indikatoren genau zu verstehen“, sagte Dr. Berthet.

Alle zwei Jahre erstellt die Behörde die Carte sanitaire und unterbreitet auch Vorschläge zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit. Alle drei Jahre wird der nationale Bericht zur Gesundheit der Bevölkerung veröffentlicht.

