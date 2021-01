Die Regierung beschließt Testpflicht für Flugreisende. Wer sich nicht daran hält, muss in Quarantäne. Es gibt aber auch gute Nachrichten: In den kommenden Tagen läuft die zweite Phase der Impfkampagne an.

Obligatorische Tests für Reiserückkehrer

Danielle SCHUMACHER Regierung beschließt Testpflicht für Flugreisende. Wer sich nicht daran hält, muss in Quarantäne. Es gibt aber auch gute Nachrichten: In den kommenden Tagen läuft die zweite Phase der Impfkampagne an.

Wer ab Freitag auf dem Luftweg nach Luxemburg einreisen will, muss sich vor dem Abflug testen lassen. Zugelassen sind sowohl PCR-Tests als auch Schnelltests. Ohne negatives Testergebnis darf er nicht an Bord des Flugzeugs. Dabei darf der Test nicht älter als 72 Stunden sein. Die neue Regeln gelten für ansässige Reiserückkehrer wie für Personen, die nur auf der Durchreise sind.

Reisende aus Nicht-EU-Ländern müssen sich darüber hinaus am Flughafen Findel noch einem Schnelltest unterziehen. Demnächst könnte der zweite Test auch für Personen erforderlich werden, die aus europäischen Regionen einreisen, die von der EU-Kommission als Hochrisikogebiete eingestuft werden. Die Regierung wartet diesbezüglich die Entscheidung der EU-Kommission ab.

Wer den Test verweigert, muss in Quarantäne. Ausgenommen von den neuen Bestimmungen sind lediglich Personen, die sich weniger als 72 Stunden lang in einem europäischen Land aufgehalten haben. Ausnahmen gelten auch für die Crews und für Diplomaten auf Kurzvisite. Wer bereits an Covid erkrankt war, muss ein ärztliches Attest vorlegen, aus dem hervorgeht, dass er schon infiziert war, weil die Tests in solchen Fällen nicht immer zuverlässig sind.

Ein Filter gegen die neue Variante

Ziel der neuen Maßnahmen sei es, „einen Filter“ aufzubauen, um zu verhindern, dass die ansteckendere britische Virusvariante nach Luxemburg eingeschleppt wird, so Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Montag beim gemeinsamen Pressebriefing mit Premier Xavier Bettel (DP).

Man habe sich auf Kontrollen beim Flugverkehr beschränkt, weil die Bestimmungen bei der Einreise mit dem Zug oder mit den Privatauto kaum zu kontrollieren seien, erklärte Premier Bettel. Juristische Grundlage für die neuen Vorschriften ist das Santé-Gesetz aus dem Jahr 1980.

Die Regierung hat sich gestern auch darauf verständigt, dass die zweite Impfphase demnächst anlaufen soll. Nach dem medizinischen Personal, den Mitarbeitern der Pflegediensten sowie den Bewohnern der Alters- und Pflegeheimen sollen nun alle Personen geimpft werden, die älter sind als 75 Jahre. Dabei kommen die Ältesten zuerst an die Reihe. Die Betroffenen erhalten eine Einladung per Brief.

Menschen mit sehr hohem Risiko werden prioritär geimpft

Parallel dazu werden auch Menschen geimpft, die ein sehr hohes Risiko haben, schwer an Covid zu erkranken oder gar daran zu sterben könnten. Die Regierung basiert sich bei ihrer Priorisierung auf einen Vorschlag der nationalen Ethikkommission.

Wir können erst entscheiden, wie wir weiter vorgehen werden, wenn wir genau wissen, wie viel Impfdosen wir wann erhalten werden. Xavier Bettel

Wer genau als hoch gefährdet eingestuft wird, will die Regierung nach Rücksprache mit dem Conseil supérieur pour maladies infectieuses in den kommenden Tagen festlegen. Die entsprechenden Richtlinien werden dann an die Ärzte verschickt, die darüber entscheiden, wer für eine prioritäre Impfung in Frage kommt und ein entsprechendes Attest ausstellen.

Gesundheitsministerin Lenert mahnte zu Besonnenheit: „Es bringt nichts, bereits morgen wegen des Attests zum Arzt zu gehen, denn die Richtlinien werden erst in dieser Woche ausgearbeitet.“

Zurzeit ist auch noch nicht klar, wo den Betroffenen das Vakzin verabreicht werden wird. Auch dies soll erst in den kommenden Tagen endgültig geklärt werden.

Wie es danach mit den Impfungen weiter gehen wird, ist ebenfalls noch unklar. „Wir können erst entscheiden, wie wir weiter vorgehen werden, wenn wir genau wissen, wie viel Impfdosen wir wann erhalten werden“, so Premier Bettel auf Nachfrage.

