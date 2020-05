Nur Verlierer

Am vergangenen Donnerstag stand das Ceta-Abkommen auf der Tagesordnung des Parlaments. Die Debatte und das Votum gerieten zur Farce.

Nein, so etwas tut man nicht. Die Ratifizierung des CETA-Abkommens im Parlament zur Abstimmung zu bringen, wenn im Land der Ausnahmezustand gilt, zeugt von fehlendem politischen Gespür. Die Vertreter der Mehrheitsparteien hätten wissen müssen, dass sich die Kritik am umstrittenen Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada wegen der Pandemie nicht einfach in Wohlgefallen aufgelöst hat.

Doch weil die Grundrechte der Bürger – und dazu gehört das Demonstrationsrecht – stark beschnitten sind, hatten die Gegner am Donnerstag kaum Gelegenheit, ihrem Ärger Luft zu machen ...