Nur noch ein Jahr Stage für Grundschullehrer

Im öffentlichen Dienst wird der Stage von drei auf prinzipiell zwei Jahre gekürzt. Bei den Grundschullehrern gehen die Anpassungen beim Stage noch weiter: zeitlich und inhaltlich.

Im öffentlichen Dienst wird der Stage von drei auf prinzipiell zwei Jahre gekürzt und die Kürzung der Anfangsgehälter wird rückgängig gemacht. Das hat die Staatsbeamtengewerkschaft CGFP mit der Regierung ausgehandelt. Im Bildungswesen stehen noch zusätzliche Änderungen an, die der Bildungsminister vermutlich am Donnerstag im Rahmen einer Aktualitätsstunde in der Chamber bekannt geben wird.

Besonders im Fondamental hat der Stage seit seiner Einführung im September 2016 für viel Ärger gesorgt ...