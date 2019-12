Das Urteil des Verwaltungsgericht zu IRM, Scanner und Co in Privatpraxen ist eine gute Nachricht für Patienten.

Leitartikel Politik 2 Min.

Nur keinen Neid schüren

Annette WELSCH Durch private Medizin-Angebote geht Versicherten nichts verloren.

Gesundheitsminister Etienne Schneider wird heute das Datum für seinen Rückzug aus der Regierung mitteilen. Er wird nicht am „Gesundheitstisch“ sitzen, wenn er das tut. Der war zwar nach der Quadripartite-Sitzung im November noch für diesen Monat angekündigt, trotz der bereits festgelegten Themen, hat sich aber nichts mehr bewegt.

Schneider war viel im Ausland unterwegs – vielleicht hatte er keine Zeit mehr dafür, vielleicht will er seinem Nachfolger im Amt auch nicht mehr vorgreifen. Denn es gibt viel Gesprächsbedarf und in der in der kurzen Zeit, die ihm noch verbleibt, hätte er kaum die Probleme lösen können, die sich angestaut haben und über Jahre schlicht ignoriert wurden – ob vereinfachte Kostenerstattung, bessere Prävention, elektronische Patientenakte, E-Santé, zeitgemäße Nomenklaturen, Ärzte- und Personalmangel, mangelnde Primärversorgung, überfüllte Notaufnahmen und überlastete Krankenhausstrukturen.

Eines der dringlichsten Themen dürfte das Verwaltungsgerichtsurteil sein, das erst für März erwartet wurde, nun aber schon am 9. Dezember gesprochen wurde: Ärzte dürfen eine ganze Reihe an technischen Leistungen, wie IRM, Scanner, Mammografien, Dialysen oder Vollnarkosen, auch außerhalb der Spitäler anbieten.

Da trifft es sich eigentlich gut, dass das Urteil zeitlich mit der Feststellung zusammen fällt, dass die Fusionen der Krankenhäuser mit einer Zentralisierung des medizinischen Angebots einherging, die schwerfällig und weit entfernt von den Bedürfnissen der Patienten ist: Diese möchten möglichst schnell und wohnortnahe eine medizinische Grundversorgung vorfinden.

Vera Spautz: Reaktion des Ärzteverbands "übertrieben" Die ehemalige Bürgermeisterin von Esch/Alzette wirft dem AMMD vor, ein dezentralisiertes und privatisiertes Gesundheitssystem zu unterstützen.

Und so stellt sich gar nicht mehr die Frage, ob der Krankenhaussektor durch ambulante Strukturen ergänzt werden soll oder nicht, sondern wie es vonstatten gehen kann, ohne dass die Kliniken Gefahr laufen, in Zeiten allgemeinen Ärztemangels keine Rundum-Versorgung mehr anbieten zu können.

Gesundheitspolitik: Der Zwei-Klassen-IRM Der neue Gesundheitsminister Etienne Schneider verliert keine Zeit und packt den Mangel an IRM an. Er weiß warum: Eine bei der Justiz anhängige Klage könnte weitreichende Folgen haben.

Für diese Diskussion sollten alle schleunigst an den Gesundheitstisch und man sollte tunlichst aufhören, mit unsachlichen Argumenten dagegen Sturm zu laufen. Denn auch wenn Scanner, IRM und Co für Privatpraxen gekauft werden können und sich die CNS in der Logik des Urteils nicht weigern kann, Tarife dafür zu verhandeln, geht keinem Versicherten etwas verloren.



Das Urteil ist auch noch in einer zweiten Hinsicht Weichen stellend und gut für die Patienten: Die Tatsache, dass es sich bei einem Großteil der Mediziner um Freiberufler handelt, die, auch wenn sie in einem öffentlich finanzierten System arbeiten, über verfassungsrechtlich geschützte Freiheiten verfügen, wurde in der gesundheitspolitischen Sphäre in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend verdrängt.

Psychotherapie: "Spießrutenlauf für Patienten“ Der Entwurf der Verordnung zur Kostenübernahme der Psychotherapie liegt vor: Der Verband der Psychotherapeuten Fapsylux ist entsetzt.

Im Namen der Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems nahmen sich die Hüter der Sozialversicherung immer mehr Freiheiten heraus zu regeln, welche Leistungen dem Versicherten wann zustehen. Letztes Beispiel: das bürokratische Monster mitsamt Eingriff in die im Psychotherapeutengesetz garantierte Autonomie, das man sich einfallen ließ, um die Kosten für psychotherapeutische Behandlungen zu erstatten.

Es wird spannend zu sehen, was davon noch übrig bleibt, wenn die Verordnung im Scheine dieses Urteils den Instanzenweg durchlaufen hat.