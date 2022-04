In der Gestion locative sociale können finanzschwache Haushalte eine Zeit lang günstig wohnen. Viele schaffen es nicht auf den ersten Wohnungsmarkt.

Gestion locative sociale

Nur ein Tropfen auf den heißen Stein

Michèle GANTENBEIN In der Gestion locative sociale können finanzschwache Haushalte eine Zeit lang günstig wohnen. Viele schaffen es nicht auf den ersten Wohnungsmarkt.

Eine Hoffnung für Menschen, die sich auf dem privaten Markt keine Wohnung leisten können, ist die Gestion locative sociale (GLS), die soziale Mietverwaltung. Sie wurde 2009 ins Leben gerufen. Zu Beginn war die „Agence immobilière sociale“ (AIS) der einzige Akteur. Sie vermietet staatliche, kommunale und private Wohnungen günstig an finanzschwache Haushalte. Die Miete beträgt maximal ein Drittel des Einkommens. Am Dienstag unterzeichnete die AIS, vertreten durch Direktor Gilles Hempel, ihre 14. Konvention mit dem Wohnungsbauministerium.

37 Akteure haben inzwischen eine Konvention mit dem Ministerium, darunter Stiftungen, Vereinigungen, aber auch zahlreiche kommunale Sozialämter, und bieten Wohnungen in der GLS an.

Die AIS ist der stärkste Partner, mit 600 von insgesamt 1.073 Wohnungen, die quer durch das Land günstig vermietet werden. Zwei Drittel der AIS-Wohnungen gehören Privateigentümern, ein Drittel sind staatliche und kommunale Wohnungen. Am Dienstag waren die Partner im Rahmen einer Pressekonferenz eingeladen, die Konventionen zu erneuern beziehungsweise ganz neu ins System einzusteigen.

Pro Wohnung bekommen sie monatlich vom Staat 120 Euro. 20 Euro kommen dazu, wenn es sich um einen größeren Haushalt handelt. Mehr Personen bedeutet mehr Aufwand, denn neben der Wohnung bieten die Akteure auch eine soziale Begleitung an.

Vor zwei Jahren waren 936 Mietwohnungen in der „Gestion locative sociale“ im Angebot. Ein großer Zuwachs ist das nicht gerade – trotz Werbekampagne. Wohnungsbauminister Henri Kox (Déi Gréng) sprach diesen Punkt am Dienstag an. Ein Anreiz, den er bereits vor zwei Jahren bei einer Pressekonferenz in Aussicht gestellt hatte und nun erneut in Aussicht stellte, sind zusätzliche steuerliche Vorteile für die Eigentümer. Aktuell sind 50 Prozent der Mieteinnahmen von der Steuer befreit. Zusätzlich ist ein Anreiz negativer Art geplant: die Besteuerung von Leerstand.

Gilles Hempel unterstützt die beiden Ansätze, denkt aber auch an weitere Maßnahmen wie staatliche Zuschüsse für Renovierungsarbeiten, wenn Eigentümer ihre Wohnung für einen zu definierenden Zeitraum zur Verfügung stellen. Wie man mehr private Eigentümer dazu bringen kann, in die „Gestion locative sociale“ einzusteigen, will das Ministerium am 12. Mai mit den Partnern anlässlich eines Reflexionstages erörtern.

Vorteile für Eigentümer

Die Eigentümer haben die Garantie, dass sie jeden Monat ihre Miete bekommen und ihre Wohnung instandgehalten wird. Besteht Eigenbedarf, bekommen sie ihre Wohnung schnell zurück. Im Gegenzug erhalten sie eine Miete, die 30 bis 40 Prozent unter dem Marktpreis liegt. „Wir bekommen viele Angebote“, erklärte Gilles Hempel.

Den meisten Eigentümern gehe es erfreulicherweise nicht um die Höhe der Miete. Wenn aber doch, verzichtet die AIS lieber auf die Wohnung. Oft bekomme man mit Eigentümern, deren Motivation das Geld ist, Probleme – zum Beispiel, dass sie nach wenigen Monaten eine Mieterhöhung fordern.

Die Wohnungen in der GLS sind als vorübergehende Bleibe gedacht. Oberstes Ziel ist es, die Menschen auf dem ersten Wohnungsmarkt zu integrieren – idealerweise innerhalb von drei Jahren. Doch das wird nach den Berichten von AIS-Direktor Gilles Hempel, Michel Simonis, Generaldirektor der Croix Rouge, und Marie-Josée Jacobs, Präsidentin der Stiftung Caritas, mit den steigenden Immobilienpreisen immer schwieriger. „Die Menschen bleiben länger in unseren Wohnungen“, sagte Hempel.

Simonis gab zu bedenken, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Alleinerziehende, Personen mit Suchtproblemen, ohne Ausbildung usw. selbst auf einem Wohnungsmarkt, „wo bereits viel gemacht wird, um ihn bezahlbar zu machen“, keine Chance haben. Oft gelinge es, die Menschen gesundheitlich, beruflich oder psychisch fit zu machen, damit sie wieder im Leben Fuß fassen können. Letzten Endes aber scheitere die Rückkehr in ein autonomes Leben am Wohnungsproblem.

Weil das so ist, bauen die Akteure zunehmend eigene Wohnungen, um ihre Zielgruppe dort längerfristig unterzubringen. Die AIS beispielsweise wird mittelfristig 83 eigene Wohnungen im Angebot haben.

Michel Simonis regte aber auch an, neue Wege zu gehen. Innovative Wohnformen, zum Beispiel Wohngemeinschaften, sollten gefördert statt behindert werden. Und er regte an, dichteres Bauen zuzulassen. Die Croix Rouge hatte sich Simonis zufolge für eine höhere Baudichte in einer Gemeinde eingesetzt, in der sie Bauland hat. Allerdings sei sie mit ihrem Veto gegen den allgemeinen Bebauungsplan (PAG) sowohl bei der Gemeinde als auch beim Innenministerium gescheitert.

Marie-Josée Jacobs warnte angesichts der Wohnungs- und Flüchtlingskrise vor einer Spaltung der Gesellschaft. Es müsse verhindert werden, dass der Eindruck entsteht, Flüchtlingen werde mehr und schneller geholfen als Einheimischen. Eine Sorge, die die anderen Akteure teilten.

