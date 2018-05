Der ehemalige CSV-Abgeordnete übernimmt den Vorsitz des Gremiums, das in Zukunft die Besitztümer der Kirche verwalten wird.

Norbert Haupert wird Vorsitzender des Kirchenfonds

Der ehemalige CSV-Abgeordnete übernimmt den Vorsitz des Gremiums, das in Zukunft die Besitztümer der Kirche verwalten wird.

(mth) - Der langjährige CSV-Abgeordnete Norbert Haupert wird den Vorsitz des Kirchenfonds übernehmen, der am 1. Mai seine Arbeit aufgenommen hat. Dies teilte das Erzbistum Luxemburg am Dienstag mit. Neben Haupert werden Generalvikar Leo Wagener, der Finanz- und Immobilienspezialist Philip Mauel sowie der Ökonom Marc Wagener dem Verwaltungsrats des Kirchenfonds angehören. Philip Mauel wird zudem als Direktionsbeauftragter das Tagesgeschäft des Fonds leiten. Die Personalentscheidungen seien einstimmig vom Verwaltungsrat getroffen worden.

„Wir sind stark genug“ Wenn das Gesetz zum Kirchenfonds am 1. Mai in Kraft tritt, hat die katholische Kirche einen weiteren Schritt in Richtung Neuaufstellung vollzogen. Ein Interview mit Generalvikar Leo Wagener.

Von den 490 Kirchen, die es im Land gibt, werden 134 in den neuen Kirchenfonds überführt. Der Fonds wird dezentral verwaltet, d.h. die operativen Geschäfte und die Immobilienprojekte werden auf der Ebene der Pfarreien abgewickelt. Er umfasst einen Verwaltungsrat und 33 Vermögensverwaltungsräte auf der Ebene der Pfarreien. Bindeglied zwischen beiden Organen ist die Cellule de coordination et d'assistance. Die 285 Kirchenfabriken werden zu 105 kommunalen Kirchenfabriken zusammengeschlossen, die aber keine eigenständige Rechtspersönlichkeit besitzen. Von den Freiwilligen, die über viele Jahre in den Kirchenräten aktiv waren, sollen sich möglichst viele in den kommunalen Kirchenfabriken einbringen können.



Quelle: Erzbistum