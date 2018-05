Der erste Vorsitzende des Kirchenfonds gibt sich zuversichtlich, was die Reform der Besitzverhältnisse der früheren Kirchenfabriken betrifft. Für den angekündigten Widerstand des Syfel gegen die Reform zeigt er allerdings wenig Verständnis.

Norbert Haupert: "Verstehe die Position des Syfel nicht"

(mth) - Norbert Haupert gibt sich optimistisch und versöhnlich, was die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der katholischen Kirche zur Abschaffung der alten Kirchenfabriken betrifft. Der erste Vorsitzende des neu geschaffenen Kirchenfonds, der die Güter mancher Pfarreien in Zukunft verwalten soll, kam am Montagmorgen als Gast der Redaktion auf RTL Radio Letzebuerg zu Wort.

Für Haupert sei eine Reform der Besitzverhältnisse der Kirche unvermeidbar gewesen. Auch wenn einzelne Kirchenfabriken eine gute Verwaltungsarbeiten geleistet hätten, so sei dies dennoch nicht überall der Fall gewesen: "Eine Modernisierung war deshalb unvermeidbar. Der Kirchenfonds ist lediglich die Verkörperung dessen, was passieren musste". Dass die CSV gegen die Reform gestimmt habe, müsse man als Kritik an der Art und Weise, wie die Reform durchgeführt wurde, sehen und nicht als prinzipiellen Widerstand.

Es ist amtlich Nun ist es offiziell: Am Montag wurde das Gesetz zur Abschaffung der Kirchenfabriken im Memorial veröffentlicht. Der Kirchenfonds kann also wie geplant am 1. Mai den Betrieb aufnehmen. Eine Übergangsphase soll über die Startschwierigkeiten hinweghelfen.

Er sei zuversichtlich, dass die Reform nun erfolgreich durchgesetzt werden könne, so der ehemalige CSV-Abgeordnete im Ruhestand: "Ich glaube, dass die Arbeit der neu geschaffenen Gremien, wie dem Conseil de Gestion Paroissial, während der einjährigen Übergangsphase nach und nach ihre Früchte tragen wird".

Den andauernden Widerstand des Dachverbands der Kirchenfabriken (Syfel) gegen die Reform könne er "nicht wirklich verstehen", so Norbert Haupert: "Der Syfel will den Staat verklagen, obschon dieser den Kirchenfabriken nichts weggenommen hat, sondern lediglich die Besitztümer der Kirchenfabriken in einen Fonds überführt hat. Die Klagen werden in meinen Augen wenig bringen und nur viel Geld kosten".