Der OGBL kündigt Aktionen gegen die Tripartite-Beschlüsse an. Die Gilets jaunes will man sich aber nicht als Vorbild nehmen.

OGBL gegen Tripartite-Beschluss

Nora Back: „Wir werden unserem Widerstand Ausdruck verleihen"

(jt) - Die Präsidentin der Gewerkschaft OGBL, Nora Back, hat Protestmaßnahmen gegen die Beschlüsse der jüngsten Tripartite angekündigt.

„Wir werden unserem Widerstand Ausdruck verleihen und auf die Straße gehen“, sagte Back am Samstag während einer hitzigen Diskussionsrunde mit UEL-Präsident Michel Reckinger und LCGB-Präsident Patrick Dury in der RTL-Sendung „Background am Gespréich“. Für den Tag der Arbeit (1. Mai) ruft der OGBL zu einer Demonstration vor dem Bahnhof Luxemburg auf. Es seien aber noch weitere „gewerkschaftliche Aktionen“ in den nächsten Monaten zu erwarten. Der Protest soll „auf disziplinierte und friedliche Art“ vonstattengehen, betonte Back. „Wir wollen nicht, dass es zu Krawallen wie bei den Gilets jaunes in Frankreich kommt.“

Der OGBL trägt die Beschlüsse der Tripartite bekanntlich nicht mit und spricht von einem „Sozialabbau“. Die größte Gewerkschaft des Landes kritisiert, dass die Arbeitnehmer für die Verschiebung der nächsten Indextranche auf das Jahr 2023 nicht ausreichend kompensiert würden. Dem widersprachen sowohl Arbeitgebervertreter Michel Reckinger als auch LCGB-Chef Patrick Dury, die beide auf den geplanten neuen Steuerkredit „Energie“ verwiesen. Reckinger sagte, dass die Betriebe unter hohen Energiekosten und der Inflation litten. Der OGBL-Präsidentin warf der „Patron des patrons“ am Samstag vor, Konflikte zwischen Angestellten und Unternehmen zu schüren, um sich selber beliebter zu machen.

