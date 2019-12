Nora Back: „Ich habe dieselbe Härte, wenn es darauf ankommt“

Am Freitagnachmittag entscheiden die OGBL-Delegierten über die neue OGBL-Spitze. "Ich bin stolz, habe aber auch viel Respekt", sagt Nora Back, die als erste Frau die Präsidentschaft übernehmen soll.

Mit leichter Verspätung kam Nora Back am Montag zum Gesprächstermin: Morgens das Treffen des Comité Permanent du Travail et de l'Emploi (CPTE), sie schaute noch in der Chambre des Salariés (CSL) vorbei und stand dann im Stau auf dem Weg nach Esch ...