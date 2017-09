(ham) - Nun ist es offiziell: Laurent Loschetter wird neuer Präsident des Verwaltungsrates beim öffentlich-rechtlichen Radio 100,7. Der Luxemburger Unternehmer wurde am Freitagmorgen vom Ministerrat zum Nachfolger von Françoise Poos ernannt. Staats- und Medienminister hatte Loschetter für den Posten an der Spitze des öffentlich-rechtlichen Radios vorgeschlagen.

Der Gründer und Direktor des bekannten Konzertunternehmens "Den Atelier" wurde für die Dauer von vier Jahren ernannt. Loschetter ist derzeit auch Mitglied des Verwaltungsrats des Mudam.

Neu im Verwaltungsrat von Radio 100,7 ist Michèle Vallenthini. Die Literaturwissenschaftlerin und Journalistin ersetzt Guy Daleiden.



Bestätigt ist inzwischen denn auch die Nomination von Camille Fohl als Präsident des Verwaltungsrates "Banque et Caisse de l'Epargne de l'Etat". Der ehemalige Chef der BNP Paribas in Deutschland wird den Posten laut Mitteilung des Finanzministeriums am 25. Oktober von Victor Rod übernehmen. Rod wird überdies nach 25 Jahren an der Spitze der BCEE neuer Ehrenpräsident des Verwaltungsrates.