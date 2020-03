Noch mehr Prozeduren

Das neue Denkmalschutzgesetz ist ein massiver Aufreger bei allen, die gegen den Wohnungsmangel kämpfen wollen. Kulturministerin Sam Tanson (Déi Gréng) sieht keine zusätzlichen Hürden.

Heftig ist die Kritik, die aus den Reihen der Gemeindeväter und -mütter kommt - sowohl an der Einführung der so genannten Zone d'Observation Archéologique (ZOA) als auch am geplanten Inventar des architektonischen Kulturerbes im neuen Denkmalschutzgesetz ...