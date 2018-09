Annette WELSCH

Am 18. März 1818 wurde in den holländischen Provinzen das Gesetz zu den medizinischen Kommissionen erlassen, die mit der Überwachung aller betraut wurde, die Bezug zur Heilkunst haben. Das galt auch für das Großherzogtum, wo diese Institution, die 1841 in Collège médical (CM) umbenannt wurde, im Gegensatz zu den Niederlanden und Belgien bis heute Bestand hat. Bis heute blieben auch die 1818 verliehenen Kompetenzen erhalten: Die Überwachung in den Bereichen Medizin und Gesundheit, die beratende Funktion und eine gewisse Disziplinargewalt.