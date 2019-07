Nicolas Schmit: "Von der Leyen hat schnell gelernt"

Diego VELAZQUEZ

Als EU-Parlamentarier hat Nicolas Schmit (LSAP) am Dienstag für Ursula von der Leyen gestimmt. Als wahrscheinlicher EU-Kommissar für Luxemburg hofft er dabei, dass seine künftige Chefin sich auch für ihn als Mitglied der nächsten Kommission entscheiden wird. Ein Gespräch über Parität in Brüssel, die knappe Mehrheit der neuen EU-Kommissionschefin und Schmits Erwartungen an Ursula von der Leyen.