Nicolas Didier muss sich vor Gericht verantworten

Michèle GANTENBEIN Nicolas Didier, Geschäftsführer der Firma GGM11, muss sich vor Gericht verantworten, darüber hinaus hat die IGF Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet.

Im Zusammenhang mit den mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten im Luxembourg Science Center (LSC) muss sich Nicolas Didier, Direktor des LSC sowie Geschäftsführer der Firma GGM11, die exklusiv für das Science Center gearbeitet hat, voraussichtlich am kommenden 21. Juni vor Gericht verantworten. Das teilte die Justizbehörde auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“ mit.

Hintergrund ist eine fehlende Betriebsgenehmigung (Autorisation d'établissement). Nach dem Tod des Gérant technique, Jean Schwirtz, am 27. August 2022, hatte Didier es verpasst, einen neuen Gérant technique einzusetzen, sodass die Firma ohne Genehmigung gearbeitet hat.

Des Weiteren hat die Finanzinspektion, nach ihrer Untersuchung der Finanzströme zwischen dem Science Center und der Firma GGM11, Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet. Um welche Sachverhalte es sich dabei handelt, teilte die Justizbehörde nicht mit.

Zur Erinnerung: Das Bildungsministerium hatte im Sommer 2022 von einem Mitglied des Verwaltungsrats des Science Center Informationen zu angeblichen Missständen erhalten, daraufhin den Verwaltungsrat einbestellt und Bedingungen für eine weitere Zusammenarbeit mit dem Science Center gestellt. Die wollte Nicolas Didier aber nicht erfüllen. Daraufhin hat das Ministerium im Dezember 2022 die Finanzinspektion eingeschaltet.

Die Online-Plattform reporter.lu hatte im Februar 2023 exklusiv über die mutmaßlichen Missstände beim Science Center berichtet. Zu diesem Zeitpunkt lag der Bericht der Inspection générale des finances (IGF) noch nicht vor. Infolge des medialen Drucks zog Bildungsminister Claude Meisch (DP) im April die Reißleine und kündigte die Konvention mit dem Science Center.

Der Teilbericht der IGF wurde am 24. Mai in einer gemeinsamen Sitzung des parlamentarischen Budgetkontroll- und Bildungsausschusses vorgestellt. Als Folge der Untersuchung wurde ein Memorandum of Understanding ausgearbeitet, das Folgendes vorsieht: eine strikte Trennung zwischen dem LSC und der Firma GGM11, die Übernahme der Mitarbeiter von GGM11 durch das Science Center, die Unvereinbarkeit eines Mandats im LSC-Verwaltungsrat mit einer bezahlten Tätigkeit oder einer Dienstleistung zugunsten des Science Center. Weiter sollen künftig zwei Vertreter des Staates zwecks besserer Kontrolle im Verwaltungsrat des LSC vertreten sein und das Science Center darf keine Aufträge an GGM11 erteilen.

Der komplette Bericht der IGF soll laut dem Bildungsministerium aller Voraussicht nach kommende Woche vorliegen.

