Nicht ohne die Bauern

Die Landwirtschaft soll nachhaltiger werden. Das hat sich nicht nur EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit ihrem Green Deal auf die Fahnen geschrieben. In Luxemburg soll in 30 Jahren nur noch Biolandbau erlaubt sein. Die Bauern brauchen Hilfe bei der Umstellung.

Die Landwirtschaft soll nachhaltiger werden. Das hat sich nicht nur EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit ihrem Green Deal auf die Fahnen geschrieben. In Luxemburg soll in 30 Jahren nur noch Biolandbau erlaubt sein. Die Bauern brauchen Hilfe bei der Umstellung.

Eine riesige Treckerkolonne am Großen Stern in Berlin ist ein seltener Anblick. Wenn sich dann auch noch Naturschutzorganisationen in den Protest der Bauern zu Beginn der Grünen Woche einreihen, ist das noch ungewöhnlicher. Der unerwartete Schulterschluss zeigt vor allem eins: Irgendetwas ist grundlegend aus dem Ruder gelaufen.



Ja, die Landwirtschaft ist für einen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich, und ja, Düngemittel, Herbizide und Pestizide belasten die Umwelt ...