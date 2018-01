(ps) - „Eise Generol” - mit diesen Worten kündigt Chamberpräsident Mars di Bartolomeo den Generalsekretär der Abgeordnetenkammer Claude Frieseisen beim traditionellen Neujahrsempfang der Chamber an. Frieseisen übt diesen Posten seit einer gefühlten Ewigkeit aus. 2002 trat er das Erbe von Pierre Dillenburg an, seither hält er ein waches Auge über die Regeln im „Haus der Demokratie”, wie di Bartolomeo das Parlament bezeichnet.



Für 2018 kündigt der „Generol” gleich mehrere Neuheiten im Parlament an. Zum einen soll das „Haus” ein digitales Update erhalten. Kameras und Informatikstruktur sollen in der Sommerpause erneuert werden, sämtliche Kabel neu verlegt. Zudem gilt es auch, das Archiv zu digitalisieren, damit die Debatten in der Kammer seit der ersten Verfassung Luxemburgs von 1841 und der Entstehung der Kammer online abrufbar sind. In diesem Zusammenhang nennt Frieseisen auch die neue Internetseite der Abgeordnetenkammer, die für 2019 geplant ist.



Die Chamber bereitet sich außerdem auf ein großes Jubiläum vor, das im kommenden Jahr ansteht: 100 Jahre allgemeines Wahlrecht. Geplant ist eine große Ausstellung mit dem Nationalmuseum, die später als Wanderausstellung durch Luxemburg ziehen soll. Auch eine Zusammenarbeit mit dem Zentrum für politische Bildung ist vorgesehen.



Mars di Barolomeo erwartet sich für die restliche Legislaturperiode hitzige Debatten, jedoch nach dem Motto: „hart, aber fair”. Insgesamt stehen noch 40 öffentliche Plenarsitzungen sowie etwas mehr als 100 Chamberkommissionen an. Zu den großen Dossiers zählt di Bartolomeo die Verfassungsreform, die man auf die Zielgerade bringen will, damit die wichtigste Reform des 21. Jahrhunderts bald finalisiert werden kann.