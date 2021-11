Die 7-Tage-Inzidenz steigt laut Gesundheitsministerium auf einen Wert von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Corona-Wochenbericht

Neuinfektionen legen um fast 20 Prozent zu

Danielle SCHUMACHER Die 7-Tage-Inzidenz steigt laut Gesundheitsministerium auf einen Wert von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Die Zahl der Neuinfektionen stieg auch in der vergangenen Woche noch einmal deutlich an. Wie die Santé am Donnerstag in ihrem wöchentlichen Bulletin mitteilte, wurden zwischen dem 8. und dem 14. November 1.444 Personen positiv auf Corona getestet, 19 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Zwischen dem 1. und dem 7. November waren dem Gesundheitsministerium 1.211 Neuinfektionen gemeldet worden. Das Durchschnittsalter der Neuinfizierten ist leicht gesunken, und zwar von 36,1 auf 35,4 Jahre.



Im Beobachtungszeitraum gab es acht Tote zu beklagen. Das Durchschnittsalter der Patienten lag bei 79 Jahren.

Insgesamt wurden zwischen dem 8. und dem 14. November 31 Infizierte auf die Normalstation im Krankenhaus eingewiesen, in der Vorwoche waren es 29. 13 Patienten mussten auf die Intensivstation verbracht werden, einer mehr als in der Woche davor. Der Altersdurchschnitt der stationär behandelten Patienten lag nahezu unverändert bei 58 Jahren.

Den Reproduktionswert gibt das Ministerium mit 1,01 an, gegenüber 1,11 in der Vorwochen. Die Positivitätsrate bei den Tests bezifferte sich auf 7,64 Prozent. In der Woche davor lag der Wert bei 6,99 Prozent. Die 7-Tage-Inzidenz stieg von 191 auf 228 pro 100.000 Einwohner. Am stärksten stieg die Inzidenz in der Alterskategorie der 30- bis 44-Jährigen (+32 Prozent). Bei den 45- bis 49-Jährigen war es ein Plus von 23 Prozent.

Wie das Ministerium weiter mitteilt, lag die 7-Tage-Inzidenz bei den Ungeimpften bei 356,49 Fällen pro 100.000 Einwohnern, bei vollständig geimpften Personen hingegen nur bei 157,23 Fällen pro 100.000 Einwohnern.

299 Neuinfektionen, drei Todesfälle Im Krankenhaus befinden sich noch 48 Personen, neun davon auf der Intensivstation. Mehr im Ticker.

In der vergangenen Woche wurde insgesamt 13.387 Impfdosen verabreicht. 3.396 Personen erhielten eine erste Dosis, für 2.491 war es bereits die zweite. 7.500 Personen haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. Insgesamt sind 422.453 Personen vollständig geimpft, das entspricht einem Anteil von 76,4 Prozent der Bevölkerung über zwölf Jahren.

Alle Zahlen im Überblick: Die Corona-Lage in Luxemburg und der Welt

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.