Neues Spiel, neues Glück

Danielle SCHUMACHER Am Freitag wurden die Listennummern vergeben, am 10. September beginnt der offizielle Wahlkampf. Der Ausgang der Wahlen ist spannender denn je.

Seit gestern ist es amtlich: Zehn Parteien werden sich am 14. Oktober den Wählern stellen, acht gehen in allen vier Wahlbezirken an den Start. Neben den etablierten Parteien sind mit Déi Konservativ und Demokratie zwei Neulinge dabei. Neu ist auch der Zusammenschluss von Piraten und PID.



Doch nicht nur das Parteienspektrum wird breiter. Die Wahlen 2018 finden insgesamt unter veränderten Voraussetzungen statt. Mit DP, LSAP und Grünen müssen gleich drei Parteien ihre Macht verteidigen. Laut den letzten Umfragen sieht es aber nicht gut für eine Neuauflage der Dreierkoalition aus. Zudem zeigt das Bündnis Verschleißerscheinungen. Zwischen den Liberalen und den Sozialisten stimmt offensichtlich die Chemie nicht mehr. Wurden die politischen Differenzen in den ersten Regierungsjahren noch vom festen Glauben an das „gemeinsame Projekt“ und vom Willen des Renouveau übertüncht, so treten die Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Parteien immer offener zutage, je näher der Wahltermin rückt.



Die Erkenntnis, dass die CSV nach ihrem unfreiwilligen Gang in die Opposition in diesem Herbst einmal mehr unumgänglich sein wird, scheint sich bei den Noch-Koalitionspartnern durchgesetzt zu haben. Auch wenn sie es nicht zugeben werden, so buhlen die aktuellen Regierungsparteien doch seit Monaten mehr oder weniger offen um die Gunst der Christsozialen. DP, LSAP und Grüne wollen sich einen Platz an deren Seite sichern, obwohl sie nicht wissen, auf was sie sich einlassen. Die CSV hat nämlich ihr Wahlprogramm noch nicht präsentiert. Durch diesem Schachzug macht sie sich nicht angreifbar und hält sich gleichzeitig alle Möglichkeiten offen.



Ähnlich wie schon 1979, als sie zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen Wahlkampf aus der Opposition heraus bestreiten musste, hätte die CSV im Fall eines Wahlsiegs also die Qual der Wahl. Ihre Entscheidung wird sie vom Resultat abhängig machen. Die Partei, die die höchsten Verluste einfahren wird, bleibt wahrscheinlich außen vor.

Die Reformpartei knabbert am rechten Rand der CSV und könnte den erhofften Stimmenzuwachs für die Christsozialen durchaus schmälern.

Mit Verlusten müssen vor allem DP und LSAP rechnen, die Grünen werden sich aller Voraussicht nach halten können. Besonders der DP werden als federführende Kraft im Dreierbündnis die Versäumnisse und Fehler der vergangenen Legislaturperiode angelastet werden. Für sie steht daher am meisten auf dem Spiel: Die Liberalen müssen den Posten des Premierministers verteidigen, der im Oktober zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit wieder wirklich zur Disposition steht.



Auch den Sozialisten droht Ungemach: Behalten die Meinungsforscher recht, dann könnten sie sich nach den Wahlen zum ersten Mal seit fast 20 Jahren in der Opposition wiederfinden. Das Problem der LSAP: Mit Wirtschaftsminister Etienne Schneider schicken sie einen umstrittenen Spitzenkandidaten ins Rennen, und gleichzeitig droht ihnen am linken Parteirand eine Abwanderung der Wähler hin zu Déi Lénk, die laut Umfragen zulegen können.



Die gleichen Erhebungen sehen aber auch die ADR im Aufwind. Die Reformpartei knabbert am rechten Rand der CSV und könnte den erhofften Stimmenzuwachs für die Christsozialen durchaus schmälern.



Wie sich das neue Parlament zusammensetzt und welche Koalition zustande kommt, entscheidet sich diesmal nicht ausschließlich in der Mitte. Die Parteien am rechten und am linken Rand des Politspektrums sind das Zünglein an der Waage. Zum Glück sind die Randparteien in Luxemburg nicht so extrem wie in anderen europäischen Ländern.