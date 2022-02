Zwar gab es breite Zustimmung, dennoch gingen beim Denkmalschutzgesetz die Meinungen der Abgeordneten weit auseinander.

Politik 3 Min.

Aus dem Parlament

Neues Denkmalschutzgesetz mit breiter Mehrheit angenommen

Danielle SCHUMACHER Zwar gab es breite Zustimmung, dennoch gingen beim Denkmalschutzgesetz die Meinungen der Abgeordneten weit auseinander.

Das neue Denkmalschutzgesetz, das am Donnerstag vom Parlament mit 54 Ja-Stimmen bei sechs Enthaltungen angenommen wurde, deckt vier Bereiche ab: Das archäologische und das architekturale Erbe werden genauso unter Schutz gestellt, wie Mobiliar und Kunstobjekte. Es umfasst aber auch das immaterielle Erbe des Landes, wie etwa die „Éimaischen“, die „Schueberfouer“ oder noch die Echternacher Springprozession.

Geschützt oder bald Schutt Es soll ein Paradigmenwechsel beim Denkmalschutz stattfinden, aber ist es auch der Richtige?

Mit dem Gesetz werden darüber hinaus die internationalen Konventionen in nationales Recht eingeschrieben, die Luxemburg in der Vergangenheit ratifiziert hat. Und die bestehenden Regeln werden modernisiert und transparenter und kohärenter gestaltet. Einer der zentralen Punkte ist die Erstellung von detaillierten Inventarlisten, ein Vorhaben, das aber noch Jahre in Anspruch nehmen wird.

Paradigmenwechsel

Wie die Berichterstatterin Djuna Bernard (Déi Gréng) weiter erklärte, geht es nicht nur um die Konservierung, sondern auch um die Valorisierung des kulturellen Erbes des Landes. Das neue Gesetz läute endlich den überfälligen Paradigmenwechsel ein, ein Wechsel, der dringend erforderlich sei, da der Schutz des Kulturerbes sich stets im Spannungsfeld mit der Entwicklung des Landes behaupten müsse. Und gerade zwischen diesen beiden Polen werde nun ein gesundes Gleichgewicht geschaffen.

Heute ist ein guter Tag für den Denkmalschutz. François Benoît, Déi Gréng

Die Redner der Mehrheitsparteien sahen dies ähnlich und sparten nicht mit Superlativen: André Bauler (DP) sieht in dem neuen Gesetz „einen Meilenstein“, für Lydia Mutsch (LSAP) hat es „eine historische Dimension“ und François Benoît (Déi Gréng) sprach von einem „guten Tag für den Denkmalschutz“.

Zwar gab es vonseiten der Opposition ebenfalls Lob, doch es wurden auch Bedenken geäußert. Octavie Modert (CSV) macht sich beispielsweise Sorgen wegen der Prozeduren: „Wir dürfen kein administratives Monster schaffen“, forderte die frühere Kulturministerin. Sie hätte sich gewünscht, dass den Einwänden, die das Gemeindesyndikat Syvicol in seinem Gutachten geäußert hatte, stärker Rechnung getragen worden wäre. Denn es bestehe die Gefahr, dass die Kommunen in Zukunft zu sehr auf sich selbst gestellt seien, gab Modert zu bedenken.

Wir dürfen kein administratives Monster schaffen. Octavie Modert, CSV

Kulturministerin Sam Tanson (Déi Gréng) wies diese Vorwürfe allerdings zurück. Die Prozeduren seien nicht zu kompliziert, im Gegenteil. Die neuen Regeln seien wesentlich kohärenter und würden somit für mehr Rechtssicherheit sorgen. Für Tanson wird das neue Gesetz dazu führen, „dass das Kulturerbe in all seinen Formen endlich den Stellenwert in der Gesellschaft erhält, den es verdient“.

Die ADR sieht dies ganz anders. Zwar machte auch Fred Keup, dessen Partei sich bei der Abstimmung enthielt, einige positive Aspekte aus, doch insgesamt bleibt der Text hinter seinen Erwartungen zurück. Für den ADR-Abgeordneten handelt es sich um ein „Gesetz der verpassten Chancen“. Der Text gehe nicht weit genug, weil es den politisch Verantwortlichen schlicht an dem erforderlichen Mut fehlt: „Das Gesetz ist ein zahnloser Tiger.“

Mögliche Nebenwirkungen

Ganz so weit ging Sven Clement von den Piraten, die sich ebenfalls enthielten, in seiner Kritik nicht, doch auch er hegte Zweifel daran, ob das neue Denkmalschutzgesetz „wirklich das hält, was es verspricht“. Um einen Paradigmenwechsel handele es sich sicherlich nicht.

Schutz muss sinnvoll sein Natur- und Denkmalschutz müssen kohärent sein und mit den Bürgern zusammen erarbeitet werden, sonst drohen Kontroversen.

Zudem warnte er vor möglichen „Nebenwirkungen“. Und die sieht Clement gerade im Zusammenspiel zwischen dem Denkmalschutz und der weiteren Entwicklung des Landes. Durch das Gesetz und die darin enthaltenen Vorgaben entsteht zusätzlicher Druck auf den Wohnungsmarkt, so seine Befürchtung.

Damit argumentierte er ähnlich wie seine Vorrednerin von der CSV. Octavie Modert hatte in ihrer Rede ebenfalls die Frage aufgeworfen, ob es mit dem neuen Gesetz gelingen werde, den Denkmalschutz und den Wohnungsbau unter einen Hut zu bringen. Konkret verwies sie dabei auf die energetische Sanierung von historischen Gebäuden und damit auch auf den Klimaschutz: „Ein historisches Gebäude wird nie ein Passivhaus“, so die CSV-Abgeordnete.

Kulturministerin Sam Tanson entkräftete die Vorwürfe. Ihrer Meinung nach können Denkmalschutz und Wohnungsbau in Zukunft besser in Einklang gebracht werden, als das bislang der Fall war.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.