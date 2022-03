Neues Covid-Gesetz in Arbeit

Möglicherweise noch diese Woche könnte das neue Covid-Gesetz verabschiedet werden. Es sieht zahlreiche Lockerungen vor.

Tom RÜDELL Möglicherweise noch diese Woche könnte das neue Covid-Gesetz verabschiedet werden. Es sieht zahlreiche Lockerungen vor. Zurzeit liegt der Entwurf im Gesundheitsausschuss.

Obwohl die Zahl der Covid-19-Infektionen in Luxemburg weiterhin auf einem hohen Niveau liegt, scheint die Lage in den Krankenhäusern derzeit unter Kontrolle zu sein. Vor diesem Hintergrund begannen die Mitglieder des parlamentarischen Gesundheitsausschusses am Dienstag ihre Arbeit am 28. Covid-Gesetz.

Das neue Gesetz wird zahlreiche Lockerungen enthalten, wie sie bereits in der vergangenen Woche in einer Pressekonferenz von Premier Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert angekündigt wurden. Einen Termin für die Abstimmung im Plenum gibt es noch nicht, aber es könnte noch diese Woche in Kraft treten – denn es geht vornehmlich um Streichungen aus dem vorangegangenen Text.

Vor allem einige Maßnahmen rund um die Maskenpflicht, aber auch die gesetzlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit der CovidCheck-Regelung – am Arbeitsplatz, im Hotel- und Gaststättengewerbe und im Handel – werden aller Voraussicht nach fallen.

„Die weitreichendsten Lockerungen seit zwei Jahren“ Im Freizeit- und Arbeitsbereich werden sämtliche Einschränkungen aufgehoben. Einzig in den Krankenhäusern und Altenheimen bleiben Schutzmaßnahmen bestehen.

Die Lockerungen betreffen aber auch die derzeit geltenden Beschränkungen für Versammlungen und Sport- und Kulturveranstaltungen. Den Organisatoren einer Veranstaltung stehe es aber frei, ein strengeres Schutzsystem anzuwenden, sagte Gesundheitsministerin Lenert im Gesundheitsausschuss.

Schutzmaßnahmen, die laut Gesetzesentwurf beibehalten werden sollen:

Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Sanktionen für die Nichteinhaltung dieser Maßnahme

Die 3G-Regelung im Krankenhaus- und Pflegesektor bleibt für Personal, Dienstleister und Besucher bestehen. Im Gefängnis sowie im Centre de rétention gelten Sonderregelungen

Die Bescheinigungen über Impfungen, Genesung und Tests

Isolation für Personen, die positiv getestet wurden, wie bisher: Die Isolation endet nach einem zweiten negativen Selbsttest innerhalb von 24 Stunden

Die Regierung schlägt vor, diese Maßnahmen mindestens bis zum 30. Juni 2022 beizubehalten – das bekräftigte auch Paulette Lenert vor den Abgeordneten. Es sei wichtig, den präventiven Rahmen aufrechtzuerhalten, die Impfkampagne fortzusetzen und eine Impfpflicht vorzubereiten, dies auch im Hinblick auf ein wahrscheinliches Wiederaufflammen der Pandemie im nächsten Herbst.

In einer der nächsten Sitzungen des Gesundheitsausschusses werden die Abgeordneten mit den Experten der Covid-Taskforce über diese Vorschläge diskutieren.

