Am Dienstag hat der Gesundheitsausschuss sich dreieinhalb Stunden lang mit dem neuen Covid-Gesetz beschäftigt. Nicht nur von der Opposition setzt es Kritik.

Neues Covid-Gesetz: Ein harter Broken

Danielle SCHUMACHER

Es gab offensichtlich viel Klärungsbedarf. Denn die Mitglieder des Gesundheitsausschusses saßen am Mittwoch Morgen fast dreieinhalb Stunden mit Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) zusammen, um über den vorerst letzten Entwurf zu den Covid-Maßnahmen zu beraten.

Dabei gab es nicht nur Lob. Vor allem die Oppositionsparteien sparten nicht mit Kritik. Einerseits begrüßt Claude Wiseler (CSV), dass die Maßnahmen endlich verschärft werden, so wie seine Partei dies bereits seit geraumer Zeit gefordert hat. Der gesundheitspolitische Sprecher der CSV fühlt sich dadurch in seiner Einschätzung bestätigt. „Es geht in die richtige Richtung. Es besteht aber noch viel Klärungsbedarf“, resümiert Claude Wiseler.

Eine Ausgangssperre ist eine sehr scharfe Maßnahme. Die Zielsetzung der Verlängerung ist unklar. Claude Wiseler

Mit einigen Punkten hat Wiseler nämlich Probleme: „Ich verstehe nicht, wieso die Ausgangssperre auf 21 Uhr festgelegt wird, wenn eh alle Aktivitäten, die dadurch verhindert werden sollen, schon verboten sind“, betont der CSV-Politiker und erinnert daran, dass Cafés und Restaurants schon seit Wochen geschlossen sind: „Eine Ausgangssperre ist eine sehr scharfe Maßnahme. Die Zielsetzung der Verlängerung ist unklar. Wir müssen aufpassen, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt.“

Probleme mit dem Datenschutz

Eine klare Schwachstelle macht Wiseler beim Datenschutz aus. So sollen die Daten der Personen, die geimpft wurden, 20 Jahre lang aufbewahrt werden, ohne dass sie anonymisiert werden. Wiseler zeigt Verständnis, dass die Daten gespeichert werden müssen, 20 Jahre sei aber eindeutig zu lange, so seine Kritik.

Der CSV-Sprecher vermisst in dem Text, den die Regierung noch am Montag auf den Instanzenweg geschickt hatte, auch klare Regelungen für den geplanten Congé pour raisons familiales, der notwendig wird, weil die Schulen nach den Ferien für eine Woche auf Fernunterricht umstellen.



Ferner gibt es laut Wiseler auch in dem aktuellen Entwurf wieder Probleme in Bezug auf die Kohärenz der geplanten Maßnahmen. Konkret macht er seine Kritik an den sportlichen Aktivitäten und am Versammlungsrecht fest. In dem Entwurf steht, dass vier Personen sich draußen treffen dürfen. Wenn es um Freizeitaktivitäten geht, sind es aber nur zwei Personen. „Vier Personen dürfen zusammenstehen und einem Plausch halten. Man darf aber nur zu zweit spazieren gehen. Das ist nicht kohärent.“

Die Regierung ist nach wie vor in einem Modus des schnellen Handelns. Josée Lorsché

Kein Verständnis hat Claude Wiseler für die Regeleung, dass Staatsbeamten verpflichtet werden sollen, Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen bei der Staatsanwaltschaft zu melden. Dadurch werde dem Denunziantentum Tür und Tor geöffnet, befürchtet er.

Langzeitstrategie

Doch auch aus den Reihen der Mehrheitsparteien kamen kritische Fragen. Zwar führt auch für die grüne Fraktionschefin Josée Lorsché kein Weg an einer Verschärfung der Regeln vorbei, doch sie vermisst im Kampf gegen die Pandemie eine Langzeitstrategie mit klar definierten Kriterien. „Die Regierung ist nach wie vor in einem Modus des schnellen Handelns“, so Lorsché nach der Sitzung. Damit die Regeln angenommen und respektiert werden, brauche die Bevölkerung Planbarkeit. Die sich ständig verändernden Regeln würden den Menschen zusetzen.

Wenn alles klappt, dann wird das Parlament am Donnerstag Nachmittag über den Gesetzentwurf abstimmen. Am Mittwoch kommt wahrscheinlich der Gesundheitsausschuss noch einmal zusammen, um das Gutachten des Staatsrats zu analysieren.

Doch die Weihnachtsferien dürften in diesem Jahr etwas kürzer ausfallen. Weil das Gesetz bereits wieder am 10. Januar ausläuft, muss bis dahin aller Voraussicht nach wieder ein neuer Text verabschiedet werden. Die Restaurants bleiben noch bis zum 15. Januar geschlossen.

Claude Wiseler gibt in dem Zusammenhang zu bedenken, dass bis dahin noch gar nicht absehbar ist, welche Auswirkungen die neuen Reglen auf den Pandemieverlauf haben werden.

