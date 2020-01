Die Regierung stuft die Gefahr, dass das Coronavirus auf Luxemburg übergreift, als "sehr gering" ein. Einzelne Infektionen seien jedoch nicht ausgeschlossen.

Neues Coronavirus: Geringes Risiko für Luxemburg

Die Ausbreitung des Coronavirus in China ruft auch in Luxemburg Besorgnis hervor. Die Regierung sieht jedoch keine Gefahr, dass eine größere Infektionswelle auch das Großherzogtum erfasst. "Die Wahrscheinlichkeit reiseassoziierter Falle in Luxemburg wird als sehr gering eingeschätzt", betont Gesundheitsminister Etienne Schneider (LSAP) am Donnerstag in einer parlamentarischen Antwort an den CSV-Abgeordneten Jean-Marie Halsdorf.

Es gebe keine direkten Verbindungen zwischen Luxemburg und der chinesischen Provinz Wuhan, wo der Ausbruch des Coronavirus begann. "Ein Import einzelner Fälle kann jedoch nie ausgeschlossen werden", so Schneider. Die Gesundheitsdirektion empfiehlt bei Patienten mit entsprechender Symptomatik eine Reiseanamnese durchzuführen. "Jeder Verdachtsfall muss unverzüglich bei der Gesundheitsdirektion gemeldet werden."

Isolierungsmaßnahmen bei Verdachtsfällen

Einreisende aus betroffenen Gebieten mit akuten Symptomen sind in einem geeigneten Krankenhaus zu isolieren, bis eine Infektion mit dem Coronavirus ausgeschlossen werden kann, so Schneider in seiner Antwort. Im CHL seien etwa Isolierungszimmer vorhanden. Auf nationaler Ebene besteht zudem seit 2006 ein Krisenplan, der im Falle einer gefährlichen Pandemie zum Tragen komme.

Inzwischen hat auch die heimische Frachtfluggesellschaft Cargolux wegen des neuen Erregers Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Cargolux hat fünf chinesische Destinationen in seinem Programm, darunter den Flughafen Zhengzhou, der 500 Kilometer nördlich von Wuhan liegt.



Der neue Coronavirus stammt aus einem Fischmarkt in Wuhan im Zentrum Chinas, bislang haben alle bekannten Ansteckungen ihren Ursprung in der Stadt. Die Regierung hat die elf Millionen Einwohner der Stadt de facto unter Quarantäne gestellt. Auch die benachbarten Millionenstädte Ezhou und Huanggang wurden abgeriegelt. Busse, Bahnen und Fernbusse fahren nicht mehr, der Flug- und Autoverkehr ist ebenso lahmgelegt.

Die chinesische Regierung hat die besonders schwer von dem Coronavirus betroffene Millionenmetropole Wuhan praktisch abgeriegelt. Foto: Miguel Candela/SOPA Images/dpa

In China hat die neuartige Lungenkrankheit bereits 18 Menschen das Leben gekostet. Hunderte weitere sind erkrankt. Die Zahl bestätigter Infektionen stieg am Donnerstag auf mindestens 620. Auch aus Taiwan, Thailand, Japan, USA und Südkorea wurden Fälle gemeldet. Die betroffenen Patienten hatten sich jeweils davor in Wuhan aufgehalten. Das neue Coronavirus trifft China zur Unzeit: Wegen der Neujahrsfeierlichkeiten sind derzeit Millionen Menschen auf Reisen im Land unterwegs.

Drei Fragen zum Coronavirus Was ist über das neue Coronavirus bis jetzt bekannt? Nach derzeitigem Wissen sorge das Virus für Fieber und Symptome einer Lungenentzündung, erklärt der deutsche Virusforscher Christian Drosten. „Die oberen Atemwege sind kaum betroffen, es gibt beispielsweise keinen Schnupfen.“ Von Lunge zu Lunge gelangt ein Erreger schwerer als etwa mit den Tröpfchen beim Niesen. Eine schützende Impfung oder eine spezielle Therapie zur Behandlung der Infektion gibt es nicht, lediglich die Symptome können mit Medikamenten abgemildert werden. Bei dem neuen Erreger handelt es sich um eine Sars-Variante. Experten bezeichnen es als „neues Coronavirus“ mit der Kennung 2019-nCoV. Coronaviren können für den Menschen potenziell gefährlich werden. Ein Sars-Virus hatte von China ausgehend 2002/2003 eine weltweite Pandemie mit 8000 Infizierten zur Folge, etwa 800 Menschen starben. Sars steht für „Severe Acute Respiratory Syndrome“, also Schweres Akutes Atemwegssyndrom. Wie erfolgt die Übertragung? Die neue Sars-Variante ist wahrscheinlich von Wildtieren auf den Menschen übergesprungen. Als Quelle neuer Coronaviren gelten unter anderem Fledermäuse und Flughunde. Auch Schlangen wie die Chinesische Kobra gelten als Träger des Virus in freier Wildbahn, wie aus einer Studie, die am Mittwoch im Fachblatt "Journal of Medical Virology" veröffentlicht wurde, hervorgeht. Auch Nutztiere haben in der Vergangenheit Coronaviren auf den Menschen übertragen. Die ersten Fälle wurden in Verbindung mit einem Fischmarkt in der zentralchinesischen Metropole Wuhan gebracht. Dieser ist seit 1. Januar geschlossen. Die neuartige Lungenkrankheit kann auch von Mensch zu Mensch übertragen werden. Dies wurde jüngst bei zwei Fällen in der chinesischen Provinz Guangdong nachgewiesen. Was sagen die Behörden? Die WHO hat wegen der Lungenkrankheit ihren Notfallausschuss einberufen. Sollte die WHO einen internationalen Gesundheitsnotstand ausrufen (diese Entscheidung steht noch aus, Anm.), empfiehlt sie damit schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Seuche. Dazu können unter anderem Grenzkontrollen und das Einrichten spezialisierter Behandlungszentren gehören. Derzeit empfiehlt die WHO keinerlei Reise- oder Handelsbeschränkungen, gibt aber Hinweise zu generell einzuhaltenden Hygiene- und Verhaltensregeln für Reisende nach Wuhan in China. Die Lage wird auch durch das europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC/European Center for Disease Prevention and Control) überwacht. Eventuelle Maßnahmen bei einer Verschlimmerung der Lage werden auf europäischer Ebene zwischen den Ländern durch den Ausschuss für Gesundheitssicherheit (Health Security Committee), welcher in Luxemburg angesiedelt ist, koordiniert. (dpa/jt)

