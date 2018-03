Von neun Petitionen wurden nur drei angenommen. Dabei geht es um die Behandlung sexueller Störungen, um Probleme in der Berufsausbildung und um das schnellere Durchkommen von Einsatzkräften.

Neues aus der Welt der Petitionen

Am Donnerstag hat der parlamentarische Petitionsausschuss sich mit den neuesten Petitionen befasst, von denen aber laut dem Vorsitzenden Marco Schank nur drei angenommen wurden.

Petition 976 wurde von einem Allgemeinmediziner eingereicht. Er möchte, dass die Kosten für die Behandlung sexueller Störungen von der Gesundheitskasse übernommen werden und argumentiert, dass sexuelle Störungen oft auf andere gesundheitliche Probleme wie neurologische Krankheiten, Diabetes oder Bluthochdruck zurückzuführen seien.

Petition 977 befasst sich mit dem Problem der Nachexamen in der Berufsausbildung: das so genannte Projet intégré final (PIF). Schüler, die ihre Abschlussprüfung im Frühsommer nicht schaffen, müssen fast neun Monate warten, bevor sie ihre Nachprüfung schreiben können. Sie verlieren somit ein komplettes Jahr. Mit ihrer Forderung rennt die Antragstellerin offene Türen ein. Unabhängig vom Reformentwurf, der sich auf dem Instanzenweg befindet, finden laut Bildungsminister Claude Meisch die Nachprüfungen sämtlicher Technikerausbildungen ab diesem Jahr im Herbst statt, damit die Schüler sich bei bestandener Prüfung noch rechtzeitig an einer Hochschule einschreiben können.



Grünes Licht gab es auch für die Petition 981, in der der Antragsteller sich dafür ausspricht, Krankenpflegern in Einsatzbereitschaft (infirmiers de garde) und freiwilligen Rettungsdiensten ähnlich den professionellen Einsatzkräften ein Vorfahrtrecht zuzugestehen, damit sie schneller am Einsatzort ankommen. Um sie von den professionellen Einsatzkräften zu unterscheiden, schlägt der Antragsteller vor, ihre Fahrzeuge mit einem "Rotlicht" statt mit einem "Blaulicht" auszustatten.

Angenommen wurde auch die Petition 966, die neu formuliert worden ist. Dabei geht es um die Gefahr, die von Hunden ausgehen kann. Die Antragstellerin möchte, dass alle Hunde der Veterinärinspektion signalisiert und von einem Experten kontrolliert werden. Dieser entscheidet dann darüber, ob Tier und Hundeführer spezifische Kurse besuchen müssen.

Präziser formulieren



Die Petitionen zur Abschaffung von Baustellen tagsüber auf Autobahnen, zum Mobbing von Arbeitnehmern, die von einem Reclassement interne betroffen sind, und zur Tarifanhebung von Essensgutscheinen gingen an die Autoren zurück, mit der Bitte, sie präziser zu formulieren. Das gilt auch für die Petition der "Fräi Ökologesch Demokratesch Partei", die sich für eine Trennung von politischen Mandaten und Mandaten in Verwaltungsräten von Unternehmen einsetzt.

Die Petition über die Gefahr von so genannten "Smart meter" und die Forderung, die Verbraucher besser zu informieren und ihnen die Wahl zwischen diesen und herkömmlichen Geräten zu lassen, wurde nicht angenommen, weil erst vor wenigen Monaten eine identische Petition angenommen worden war.