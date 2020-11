Neues Agrargesetz in der Kritik

Die Landwirtschaftskammer bemängelt in einem Gutachten, dass das neue Agrargesetz die Bauern nicht genügend zu Investitionen motiviert.

Die Überraschung im Ministerium dürfte sich in Grenzen gehalten haben als man das Gutachten der Landwirtschaftskammer zum neuen Agrargesetz für die Jahre 2021 bis 2027 gelesen hat, denn die grundsätzliche Aussage der Interessensvertretung ist die altbekannte: Ein bisschen mehr darf es schon sein! In erster Linie bei den Investitionshilfen, sei es, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, das Tierwohl zu garantieren, die Umweltziele zu erreichen oder den Agrarsektor zu diversifizieren.

Das aktuelle Gesetz aus dem Jahr 2016, das den Zeitraum zwischen 2014 und 2020 abdeckt, sei Ausdruck einer Austeritätspolitik, was sich denn auch in dem restriktiven Ansatz bei den Investitionen in den Agrarsektor widerspiegele ...