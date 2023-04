Die Art und Weise, wie die Regierung parlamentarische Fragen behandelt, hat eine neue (Negativ)-Qualität erreicht.

Neuer Politikstil? Henri Kox genervt von parlamentarischer Frage

Michèle GANTENBEIN Die Art und Weise, wie die Regierung parlamentarische Fragen behandelt, hat eine neue (Negativ)-Qualität erreicht.

Das hat es in dieser Form wohl noch nie gegeben. Der LSAP-Abgeordnete Mars Di Bartolomeo erkundigt sich bei Wohnungsbauminister Henri Kox (Déi Gréng) über die Gründe, die Luxemburger Bürger dazu bewegen, sich in der Grenzregion anzusiedeln und ob das Wohnungsbauministerium über diesbezügliche Daten verfüge. Dazu habe er keine Daten, außer denen des Statec, teilt Henri Kox dem Abgeordneten schriftlich mit.

Daraufhin hat Mars Di Bartolomeo sich offenbar auf die Suche nach den Statec-Daten gemacht, aber keine gefunden - weil es keine gibt. Das Statec habe nur Daten zu in Luxemburg ansässigen Personen, lässt Mars Di Bartolomeo den grünen Minister in einer zweiten Frage wissen und fragt ihn, ob er nicht der Ansicht sei, „dass das Phänomen der Migrationsströme von Luxemburger Staatsangehörigen in die deutsche, französische und belgische Grenzregion eine Analyse auf der Grundlage tatsächlich existierender Statistiken verdienen würde“.

Von dieser Frage schien Henri Kox wenig begeistert zu sein. Statt sie zu beantworten, reagiert der Minister mit einer Fülle an Gegenfragen. „Sicher verdient das Phänomen eine eingehendere Analyse, so wie das auch für viele andere Themen im Zusammenhang mit der Wohnungsfrage gilt“, antwortet Kox, bevor er dann eine „nicht vollständige“ Liste mit über 30 Fragen zuzüglich Zwischenfragen aufführt.

Der Ratschlag von Mars Di Bartolomeo

Mars Di Bartolomeo kommentierte die Antwort auf LW-Nachfrage folgendermaßen: „Der Minister scheint sich viele Fragen zu stellen. Es wäre mir eine Ehre, ihm dabei zu helfen, Antworten auf diese Fragen zu finden“, so der LSAP-Abgeordnete. Aus seiner Zeit als Minister wisse er, dass es wichtig sei, sich Fragen zu stellen, man müsse aber auch Antworten liefern.

Die Art und Weise, wie die Regierung parlamentarische Fragen behandelt, hat mit dieser Antwort eine neue (Negativ)-Qualität erreicht. Ähnlich verhielt es sich mit der Antwort von Staatsminister Xavier Bettel (DP), der dem Piraten-Abgeordneten Sven Clement auf seine Frage 7083 zur Entwicklung von Spitzenbeamten seit dem Regierungswechsel im Jahr 2013 nicht die gewünschten Informationen lieferte, sondern ihm mitteilte, diese Informationen seien öffentlich zugänglich und er solle sie sich selbst beschaffen.

Hier die Antwort des Wohnungsbauministers an Mars Di Bartolomeo im Wortlaut:

"Les raisons multiples et diverses pourquoi des ressortissants luxembourgeois choisissent une résidence dans les régions frontalières allemandes, françaises et belges méritent certes des analyses plus approfondies.

Tel est également le cas d’autres sujets ayant trait à la question du logement et dont je me permets de dresser ici une liste non exhaustive :

- Comment faire en sorte que le secteur privé de l’immobilier développe davantage de logements répondant à la capacité de financement des ménages à revenu moyen au Luxembourg ?

- Quelle est la part de la rente foncière dans le développement des prix de l’immobilier au Luxembourg au cours des vingt dernières années ?

- Quelle est l’évolution des caractéristiques socio-économiques des primo-acquéreurs au Luxembourg au cours des vingt dernières années ?

- Comment minimiser l’impact du développement de nouveaux logements sur le réchauffement climatique ?

- Comment assurer le vivre-ensemble dans des quartiers citadins qui se densifient ?

- Quelle est la surface habitable par tête d’habitant en moyenne et selon les régions et les catégories d’âge ou de situation socio-économiques au Luxembourg ? Comment ces moyennes se comparent-elles avec les moyennes des pays limitrophes ?

- Quelle serait la surface habitable par tête d’habitant utile et nécessaire pour réussir les défis du développement durable ?

- Quel est l’imaginaire du logement abordable préféré pour les jeunes, les 60+, les familles ? Comment cet imaginaire a-t-il évolué depuis les années 80 ? Est-ce que le stock des logements du pays correspond à cet imaginaire ?

- Comment mobiliser les potentiels résidentiels pour mieux utiliser les surfaces d’habitation disponibles au Luxembourg tout en renforçant la résilience économique des ménages ?

- Quel impact présente un impôt de mobilisation du potentiel foncier sur la disposition des propriétaires de développer leur réserve foncière destinée à l’habitat ? Quelle corrélation entre le niveau du taux de l’imposition et le développement de logements ?

- Comment assurer que l’impôt de mobilisation du potentiel foncier pour le développement du logement n’ait pas d’impact négatif sur l’évolution des prix tout en assurant un développement résidentiel conforme au PDAT ?

- Quel impact présente un impôt sur les logements non occupés sur la disposition des propriétaires de mettre ces logements en location ? Quelle serait l’impact d’une offre plus étoffée de la Gestion locative sociale sur la mobilisation de logements non occupés ?

- Comment évaluer l’impact de la masse monétaire (M3) sur l’évolution des prix de l’immobilier en Europe ? - Pourquoi les bénéficiaires potentiels de la subvention de loyer ne profitent pas davantage des aides à la location mises en place par le gouvernement ?

- Quel est le taux de recours aux autres aides individuelles en matière d’accès à la propriété ?

- Comment évaluer plus précisément les coûts de la mise en œuvre d’une Gestion locative sociale pour son acteur ?

- Comment améliorer la productivité du secteur de la construction alors que celui-ci est en baisse constante ? Comment assurer que le secteur de la construction devienne précurseur dans l’usage de matières de construction renouvelables ?

- Comment promouvoir l’économie circulaire dans la construction ?

- Comme faire en sorte que les responsable politiques communaux accueillent plus ouvertement le développement de logement abordable dans leurs communes, notamment sur les anciennes friches industrielles ?

- Comment définir la mixité sociale ? Est-ce qu’il existe une « mixité sociale saine » ?

- Y a-t-il des critères de mixité sociale à mettre en œuvre au niveau du développement urbain ?

- Quels sont les facteurs psychiques, économiques, sociaux et culturels de fragilisation des ménages à revenus faibles ?

- Quels sont les facteurs psychiques, économiques, sociaux et culturels de fragilisation des ménages à revenus élevés ?

- Quels liens entre diversité des habitants d’une résidence et résilience du vivre ensemble ?

- Quel accompagnement est nécessaire et utile pour mener à bien le vivre-ensemble d’une communauté résidentielle présentant une grande diversité économique, sociale et culturelle ?

- Quel accompagnement est nécessaire et utile pour mener à bien le vivre-ensemble d’une communauté de quartier présentant une grande diversité économique, sociale et culturelle ?

- Quel impact revient à la mixité scolaire sur le bon vivre-ensemble au sein d’un quartier ?

- Comment définir la « gentrification » ? Dans quels quartiers des grandes localités du Luxembourg peut-on constater une « gentrification » ?

- Comment réussir la transition énergétique en matière de logement dans les quartiers populaires ? Comment identifier des quartiers populaires au Luxembourg ?

- Quelles améliorations sont nécessaires pour faire du dispositif des Commissions de loyer une instance de médiation efficace en amont de la Justice de Paix ?

- Quelle est l’évolution de la taille des entreprises actives dans le développement du logement ? "

