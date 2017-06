(ml) - Im Spitalsektor findet am Dienstag ein Treffen der letzten Chance statt. Gewerkschaften und Patronat haben einen neuen Versuch gestartet, eine Einigung zur Erneuerung des Kollektivvertrages zu finden. Die Lage ist weitaus weniger aussichtslos als dies bei vorigen Verhandlungsrunden der Fall war.



Am vergangenen Freitag deutete manches darauf hin, dass beide Konfliktparteien in der Lage sein würden, aus der Sackgasse herauszukommen. Nach insgesamt 14 Stunden langen Verhandlungen innerhalb einer Woche bekräftigen beide Seiten, dass man sich in großen Zügen einig sei.



Doch der Teufel steckt im Detail. Die Gewerkschaften, die sich sozusagen als ein "gebranntes Kind" betrachten, bleiben vorsichtig. In der Vergangenheit sei mehrfach eine Einigung in Sicht gewesen, bevor die Gespräche zum x-ten Mal für gescheitert erklärt wurden, sagt OGBL-Zentralsekretärin Nora Back. Im Gewerkschaftslager schiebt man der Arbeitgeberseite die Schuld in die Schuhe.



Streik weiterhin nicht ausgeschlossen



Die jüngsten Streikdrohungen scheinen das Patronat zum Umdenken bewogen zu haben. Zudem geriet die Krankenhäuserföderation FHL zunehmend unter Druck, nachdem vorige Woche im Sozial- und Pflegebereich ein Kompromiss zustande kam, zumal die Kernforderungen der Gewerkschaften im Gesundheitswesen die gleichen wie jene im SAS-Sektor sind.

Verlangt werden Lohnverbesserungen sowie eine Aufwertung der Laufbahnen in Anlehnung an die der Staatsbediensteten. Die Arbeitnehmervertreter berufen sich auf Artikel 28 des Kollektivvertrags, der besagt, dass der öffentliche Gesundheit- sowie Pflege- und Sozialsektor ein Teil des öffentlichen Dienstes sind.



Neue Berechnungsmodelle



Am Wochenende hat die FHL mehrere Modelle, die am Freitag Teil der Verhandlungen waren, noch einmal durchgerechnet. Die Gewerkschaften erhielten am Montag einen ersten Einblick. Bei der neusten Verhandlungsrunde versuchen beide Seiten, Unklarheiten in dem sich abzeichnenden Abkommen aus dem Weg zu räumen.



Dem Vernehmen nach dürften die Gespräche noch eine Weile andauern. Falls dennoch am Dienstag kein Durchbruch gelingen sollte, könnten die rund 8.000 Beschäftigten demnächst die Arbeit niederlegen. Um die Verhandlungen nicht unnötig zu belasten, hatten die Gewerkschaften die Urabstimmung zu einem möglichen Streik bis auf Weiteres verschoben.



