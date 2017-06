(ml) - Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, so etwa lassen sich die schleppenden Verhandlungen zur Erneuerung des Kollektivvertrags im Pflege- und Sozialwesen zusammenfassen. Nach beinahe fünfstündigen Gesprächen haben die Arbeitgebervertreter mit den Gewerkschaften eine Einigung gefunden. Beide Seiten geben dem Text des Abkommens derzeit noch den letzten Schliff, um sicherzustellen, dass keine Fehler unterlaufen.



Die Vereinbarung wird am Freitagmorgen von beiden Seiten unterschrieben. Anschließend werden die Gewerkschaften ihren jeweiligen Gremien das Verhandlungsergebnis unterbreiten, die dann ihre Zustimmung geben müssen. Zudem muss auch die Regierung noch grünes Licht geben. Dabei dürfte es sich aber nur noch um Formalitäten handeln.



Seit Monaten forderten die Gewerkschaften, dass den Beschäftigten des SAS-Sektors ("Secteur d'aides et de soins") die gleichen Lohnverbesserungen und Aufwertung der Laufbahnen zustehen, wie jene der Staatsbediensteten. Auf diesem Punkt erlangten die Arbeitnehmervertreter Zufriedenheit. Die Lohn- und Karriereverbesserungen werden nun in dem neuen Tarifabkommen endgültig verankert. Demnach steht den SAS-Mitarbeitern auch eine einmalige Prämie von 0,9 Prozent und eine Punktwerterhöhung von 2,2 Prozent zu. Der neue Kollektivvertrag tritt am 1. Oktober in Kraft und dauert bis Ende Dezember 2019.