(mig/C.) - Im Konflikt um einen neuen FHL-Kollektivvertrag hat der OGBL die Verhandlungen mit der "Fédération des hôpitaux luxembourgeois" vor dem Schlichter für gescheitert erklärt und bereitet sich jetzt auf einen Streik vor. Das schreibt die Gewerkschaft am Dienstag in einem Pressekommunikee.



Kern des Konflikts ist die von Arbeitnehmerseite geforderte Aufwertung der Laufbahnen. Hier bahnte sich in der jüngsten Vergangenheit eine Einigung an, die laut OGBL bei einer erneuten Verhandlungsrunde am 6. Juni ihren Abschluss finden sollte. Doch zu diesem Abschluss kam es nicht.



Wie der OGBL schreibt, sei der Arbeitgeberverband FHL "nur bereit, den Beschäftigten ihre geschuldete Aufwertung zu geben unter der Bedingung, dass sie Verschlechterungen in puncto Arbeitszeiten in Kauf nehmen (Kürzung der Ruhezeiten, keine Übertragung des Resturlaubs auf das Folgejahr im Falle von Krankheit und Schwangerschaft, Verschlechterung der Überstundenregelung, usw.)."

Ein Streikkomitee sei dabei, die vom OGBL-Vorstand genehmigte Streikprozedur vorzubereiten. Die Urabstimmung in den Krankenhäusern ist für den 19. Juni geplant.

Die Gewerkschaft schiebt in dieser Angelegenheit jegliche Schuld von sich. Der Streik sei nicht das Ziel. "Er ist das Resultat einer unentschuldbaren und verantwortungslosen Verhandlungspolitik von Seiten der FHL, von einer absoluten Respektlosigkeit der Arbeitgeberseite gegenüber den berechtigten und lange überfälligen Forderungen ihrer Angestellten", heißt es im Presseschreiben.

Damit es nicht zu gesundheitlichen Gefahren für die Patienten komme, werde "bei der konkreten Planung des Streiks in verschiedenen vitalen Bereichen ein Notdienst vorgesehen", so der OGBL.

Bereits vor einem Jahr waren tausende Beschäftigte aus dem Gesundheits-, dem Pflege- und Sozialsektor für eine Aufwertung ihrer Karrieren auf die Straße gegangen.