(BB) - Erst im Juni hatten sich die Gewerkschaften und die Krankenhäuserföderation nach zähen Verhandlungen auf einen neuen FHL-Kollektivvertrag fürs Gesundheitswesen geeinigt. Die Freude hielt nur drei Monate an. Der LCGB ist aufgebracht: Nun hinkt es bei der Umsetzung der versprochenen Lohnverbesserungen, und zwar im Pflegebereich.



Der christliche Gewerkschaftsbund führte am Mittwoch zwei Beispiele an, in denen die vereinbarte Punktwerterhöhung ausgeblieben ist. „Eigentlich hätten die Mitarbeiter erste Lohnverbesserungen im August erhalten sollen“, so Céline Conter, „doch das ist im Altenheim der ZithaSenior in Consdorf sowie in den Hospices civils in Hamm und Pfaffenthal nicht passiert.“



Dass sich der LCGB so schnell echauffiert, hat mehrere Gründe. Zum einen will die Gewerkschaft klarstellen, dass keine weiteren Verzögerungen hingenommen werden. Denn auf die Punktwerterhöhung sollen jetzt ab Oktober erhebliche Lohnaufbesserungen folgen. Zum anderen bezweifeln die Arbeitgebervertreter, dass es sich um ein Versäumnis der Altenheime handelt.



Hälfte der Belegschaft ist betroffen



Im Fall der ZithaSenior in Consdorf hätten Nachfragen ergeben, dass Lohnerhöhungen des FHL-Vertrags seit mehreren Jahren nicht ausgezahlt wurden. „Wie kann das sein? Die Löhne wurden einfach eingefroren“, ärgert sich Céline Conter. In der Seniorenresidenz müssten 30 Mitarbeiter, sprich die Hälfte der Belegschaft, laut Informationen des LCGB, seit längerem Einbußen erleiden. Die Direktion der ZithaGruppe war am Mittwoch für eine Stellungnahme nicht erreichbar.



In den Hospices civiles in Hamm und Pfaffenthal haben 170 Beschäftigte (60 Prozent der Belegschaft) festgestellt, dass die jüngste Punktwerterhöhung auf ihren Lohnzetteln fehlte. Henri Grethen, Präsident des Verwaltungsausschusses beider Häuser, spricht die Malaise jedenfalls offen an. Im Sektor sei an sich der SAS-Vertrag gang und gäbe. FHL-Verträge seien ein Überbleibsel aus früheren Zeiten, als die Hospices civils der Stadt Luxemburg noch das Rehabilitationszentrum verwalteten. Auf die Ausrichtung des FHL-Kollektivvertrags hätten die Hospices nun keinen Einfluss mehr, weil diese von den Vertretern der Spitäler ausgehandelt werden.



Verpflichtend oder nicht?



„Wir wollen also juristisch prüfen, inwiefern der neue Vertrag für uns verpflichtend ist“, erklärt Grethen. Sollten die Hospices die gesamten Karriere- und Lohnverbesserungen anwenden müssen, würden die zusätzlichen Lohnkosten jährlich mit 1,6 Millionen Euro zu Buche schlagen.



„In der aktuell defizitären Finanzlage wäre das einfach nicht zu stemmen. Dahinter steckt kein böser Wille. Anders als für Krankenhäuser werden unsere Kosten nicht völlig vom Staat übernommen“, skizziert Grethen die Schwierigkeiten der konventionierten Heime. Zusätzliche Kosten könnten auch nicht einfach auf die Pflegeplätze umgewälzt werden.



„Die Folgen müssen unbedingt mit dem Minister für Soziales und der CNS erörtert werden“, fordert so denn Henri Grethen nachdrücklich. Auch LCGB-Vertreterin Céline Conter meint: „Diese Situation müssen wir auf politischer Ebene lösen.“