Digitalisierung

Neuer digitaler Zugang zu Adem-Statistiken

Die Arbeitsagentur Adem hat interaktive Tabellen erarbeitet, um einen schnellen Zugang zu präzisen Arbeitsmarktdaten zu ermöglichen.

Die Arbeitsagentur Adem präsentiert jeden Monat die aktuellen Arbeitslosen- und Beschäftigungszahlen im traditionellen Bulletin. Ergänzt wird das monatliche Dokument nun durch interaktive Dashboards, die unterteilt sind in die vier Bereiche „Arbeitssuchende“, „Arbeitssuchende mit Arbeitslosenunterstützung“, „Stellenangebote“ und „Schlüsselindikatoren des Arbeitsmarktes“. Die interaktiven Tabellen befinden sich auf derselben Internetseite wie das Bulletin.

Die neuen Dashboards bieten mehr Analysemöglichkeiten. Zur Nutzung der interaktiven Tabellen gibt es praktische Tipps sowie Erklärungsvideos in drei Sprachen. Am 1. März 2023 haben Interessierte die Möglichkeit, zwischen 9 und 10 Uhr an einem Frage-Antwort-Webinar teilzunehmen.

Unternehmen sollen alle offenen Stellen melden

Das neue digitale Tool soll interessierten Personen ermöglichen, schnell die Informationen zu finden, die sie suchen, heißt es in einer Pressemitteilung der Adem am Montag. Die Neuerung sei Teil der Adem-Strategie 2025, zu deren Zielen auch die Digitalisierung gehört. Damit die Adem über möglichst verlässliche Statistiken verfügt, geht der Appell an die Unternehmen, alle ihre offenen Stellen bei der Adem zu melden.

Die Adem hat des Weiteren die Berechnung der Anmeldedauer angepasst, um die Realität besser widerzuspiegeln. Während die alte Methode volle Monate berücksichtigte, die aufgerundet wurden (elf Monate und ein Tag entsprachen zwölf Monaten), unterscheidet die neue Methode die Kategorien der Registrierungsdauer auf der Grundlage der genauen Anzahl der Tage.



