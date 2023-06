Rund 4.000 ausländische Mädchen und Jungen nimmt das Luxemburger Schulsystem jährlich auf. Ein Fachdienst unterstützt Schüler und Schulen bei der Integration.

Neuer Dienst soll schulische Integration verbessern

Als Zwei-Frauen-Betrieb hat er angefangen - heute arbeiten rund 35 Mitarbeiter im Bildungsministerium daran, Kindern, die neu nach Luxemburg kommen, durchs Schulsystem und in eine – hoffentlich - erfolgreiche Bildungslaufbahn zu lotsen. Oder wie es Schulminister Claude Meisch (DP) auf einer Pressekonferenz am Dienstag in seinem Ministerium ausdrückte: „um für jedes Kind die richtige Schule finden“.

Sich im dreigliedrigen traditionellen Schulsystem zurechtzufinden, ist schon für Luxemburger Familien nicht leicht (und wird mit den internationalen Angeboten nicht einfacher), umso schwieriger ist es für Neuankömmlinge. Ihre Zahl wächst stetig: Im Schuljahr 2021-22 waren 4.017 Jungen und Mädchen aus dem Ausland nach Luxemburg gezogen. Ende Mai wurden für das laufende Schuljahr 3.686 Neuankömmlinge gemeldet.

Aufnahmetests und andere Starthilfen

„Wir sind ein Einwanderungsland“, sagte Meisch. Es sei eine „Herausforderung“, jedes Jahr rund 4.000 Schüler unterschiedlicher Herkunft zu integrieren. Manche können problemlos in einer Regelklasse unterkommen, andere kaum das Alphabet oder keine der Landessprachen. Um der Arbeit verbindliche Prozeduren zu geben, baut Meisch den bestehenden Service de scolarisation des enfants étrangers zum Service de l’intégration et de l’accueil scolaires (SIA) um und aus. Das entsprechende Gesetz liegt dem Parlament zur Beratung und Abstimmung vor: Beim SIA sollen Eltern und Kinder, die neu ins Land kommen und unter die Schulpflicht fallen, Hilfe und Orientierung finden.

Eltern und ihre Kinder bekommen das Recht, sich zwei Jahre lang begleiten zu lassen. Pierre Reding, Leiter des Service de l'intégration et de l'accueil scolaires (SIA)

Mit Vorab-Informationen zum Schulsystem, aber auch mit persönlicher Begleitung, sobald sie in Luxemburg sind. Zusammen mit Spezialisten sollen Eltern herauszufinden, welches schulische Angebot für die Kinder und ihre Kompetenzen am besten zugeschnitten ist. „Eltern und ihre Kinder bekommen das Recht, sich zwei Jahre lang begleiten zu lassen“, so Dienstleiter Pierre Reding.

Vorbereitungsklassen auf zwei Jahre begrenzt

Neben Leistungstests wird geprüft, ob die Sprachkenntnisse ausreichend sind, um regulär eingeschult zu werden. Reichen diese nicht aus, kommt das Kind in eine Vorbereitungsklasse oder -kurs (classe oder cours d'accueil), wo es an eine der Landessprachen herangeführt wird. Das Angebot besteht seit Jahren, allerdings wird der Verbleib in den Vorbereitungsklassen auf zwei Jahre begrenzt.

Für den Dialog stehen dem Dienst 20 interkulturelle Mediatoren zur Seite. Sie begleiten Eltern, die das wünschen, auf einen Elternabend oder zu einer Zeugniskonferenz – und sie geben Aufschluss über etwaige Probleme bei der Integration. Zu den 656 ukrainischen Kindern und Jugendlichen, die in Luxemburg zur Schule gehen, ebenso wie bei Flüchtlingen aus anderen Drittstaaten, geben die Mediatoren dem Ministerium teils wichtiges Feedback zu ihrem Wohlbefinden.

Auch die Schulen sollen besser aufgestellt werden: Mit Informationen zu den Herkunftsländern, zum Schüler, aber auch indem Schulen in ihrem Entwicklungsplan verstärkt Interkulturalität umsetzen, gegebenenfalls mit Unterstützung des SIA. Ein Koordinator soll zwischen Schule und Service vermitteln und dient als Ansprechperson.

