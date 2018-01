(BB) - In regelmäßigen Abständen gewähren sozialistische Mitglieder Einblicke ins Seelenleben ihrer Partei. Nachdem junge Querdenker vor zehn Tagen mehr Mitsprache in einem Meinungsbeitrag forderten, folgt nun ein Schreiben des linken, gewerkschaftsnahen Parteiflügels.



In einem internen Brief an die Parteispitze verlangen Militanten, sich mehr mit strategischen Schwerpunkten zu befassen ...