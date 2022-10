Der Internet-Auftritt des Parlaments präsentiert sich in neuem Gewand und mit neuen Funktionen.

Modernisierung

Neue Website der Chamber ist online

(jt) - Das luxemburgische Parlament hat seine neue Website aktiviert. Die Adresse www.chd.lu bleibt gleich. Laut Chamber-Präsident Fernand Etgen (DP) ist es gelungen, die technischen Defizite der veralteten Seite zu beheben. Bei RTL sagte Etgen, wohl in Bezug auf die Sicherheitslücken in den vergangenen Jahren: „Es soll nicht mehr vorkommen, was in der Vergangenheit vorgekommen ist.“

Die Kosten für die Modernisierung des Internetauftritts wurden mit einer Million Euro beziffert. Bürger können die Parlamentswebsite auf Französisch, Deutsch, Luxemburgisch und Englisch sowie in einfacher Sprache konsultieren. Auch das Abstimmungsverhalten der 60 Abgeordneten bei Gesetzesvorschlägen lässt sich nunmehr in übersichtlichen Grafiken nachvollziehen.

