Am Dienstagabend gab es von den Parteien grünes Licht für die Koalition, am Mittwoch folgte nun die Vereidigung der Regierungsmitglieder durch Großherzog Henri.

Politik 43

Neue Regierungsmitglieder vereidigt

Am Dienstagabend gab es von den Parteien grünes Licht für die Koalition, am Mittwoch folgte nun die Vereidigung der Regierungsmitglieder durch Großherzog Henri.

(mth) - Nachdem am Dienstagabend alle drei Koalitionsparteien in ihren internen Gremien grünes Licht für den Koalitionsvertrag gegeben haben, wurden die neuen Regierungsmitglieder am frühen Mittwochnachmittag im großherzoglichen Palast von Großherzog Henri vereidigt.

35 Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay Die neuen Regierungsmitglieder wurden am Mittwoch im großherzoglichen Palast vereidigt. Foto: Guy Jallay

Zuvor waren die scheidenden Regierungsmitglieder Lydia Mutsch, Francine Closener, Guy Arend, Nicolas Schmit und Fernand Etgen, sowie der scheidende Kammerpräsident Mars Di Bartolomeo, vom Großherzog verabschiedet worden.

8 Die scheidenden Regierungsmitglieder Lydia Mutsch, Francine Closener, Guy Arend, Nicolas Schmit und Fernand Etgen, sowie der scheidende Kammerpräsident Mars di Bartolomeo wurden von Großherzog Henri verabschiedet. Foto: Pierre Matgé

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die scheidenden Regierungsmitglieder Lydia Mutsch, Francine Closener, Guy Arend, Nicolas Schmit und Fernand Etgen, sowie der scheidende Kammerpräsident Mars di Bartolomeo wurden von Großherzog Henri verabschiedet. Foto: Pierre Matgé Die scheidenden Regierungsmitglieder Lydia Mutsch, Francine Closener, Guy Arend, Nicolas Schmit und Fernand Etgen, sowie der scheidende Kammerpräsident Mars di Bartolomeo wurden von Großherzog Henri verabschiedet. Foto: Pierre Matgé Die scheidenden Regierungsmitglieder Lydia Mutsch, Francine Closener, Guy Arend, Nicolas Schmit und Fernand Etgen, sowie der scheidende Kammerpräsident Mars di Bartolomeo wurden von Großherzog Henri verabschiedet. Foto: Pierre Matgé Die scheidenden Regierungsmitglieder Lydia Mutsch, Francine Closener, Guy Arend, Nicolas Schmit und Fernand Etgen, sowie der scheidende Kammerpräsident Mars di Bartolomeo wurden von Großherzog Henri verabschiedet. Foto: Pierre Matgé Die scheidenden Regierungsmitglieder Lydia Mutsch, Francine Closener, Guy Arend, Nicolas Schmit und Fernand Etgen, sowie der scheidende Kammerpräsident Mars di Bartolomeo wurden von Großherzog Henri verabschiedet. Foto: Pierre Matgé Die scheidenden Regierungsmitglieder Lydia Mutsch, Francine Closener, Guy Arend, Nicolas Schmit und Fernand Etgen, sowie der scheidende Kammerpräsident Mars di Bartolomeo wurden von Großherzog Henri verabschiedet. Foto: Pierre Matgé Die scheidenden Regierungsmitglieder Lydia Mutsch, Francine Closener, Guy Arend, Nicolas Schmit und Fernand Etgen, sowie der scheidende Kammerpräsident Mars di Bartolomeo wurden von Großherzog Henri verabschiedet. Foto: Pierre Matgé Die scheidenden Regierungsmitglieder Lydia Mutsch, Francine Closener, Guy Arend, Nicolas Schmit und Fernand Etgen, sowie der scheidende Kammerpräsident Mars di Bartolomeo wurden von Großherzog Henri verabschiedet. Foto: Pierre Matgé