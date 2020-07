"Die Verantwortung liegt bei uns allen", so das Credo von Premier Bettel und Gesundheitsministerin Lenert, die am Mittwochnachmittag vor die Öffentlichkeit traten.

Neue Regelungen für Treffen ab 20 Personen

"Die Verantwortung liegt bei uns allen", so das Credo von Premier Bettel und Gesundheitsministerin Lenert, die am Mittwochnachmittag vor die Öffentlichkeit traten.

(TJ) - Xavier Bettel informierten um 17 Uhr über die weiteren Schritte in Sachen Corona-Epidemie. Was private Feste und Feiern angeht, will man schnellstmöglich ein verbindliches Regelwerk ausarbeiten, das bei Zuwiderhandlungen Strafen vorsieht.

