Dürfen Wahlspots bei RTL nur in luxemburgischer Sprache ausgestrahlt werden? Am Donnerstag nahm die Diskussion eine Wendung.

Neue Regelung: RTL überträgt Wahlspots auch auf Französisch

(mth/jt) - Ein Bericht des "Tageblatt" vom vergangenen Dienstag brachte die ganze Polemik ans Tageslicht. RTL Lëtzebuerg habe sich geweigert, zwei von insgesamt sechs Wahlspots von "déi Lénk" auszustrahlen. Der Grund für die Weigerung: Der Spot war auf Französisch vertont.

Der Sender stellt klar, dass er Ende März in Absprache mit der Medienaufsichtsbehörde Alia und den einzelnen Parteien ein technisches Datenblatt zu den Wahlkampfspots festgelegt habe, das vorschreibe, dass die Radio- und TV-Spots für den Europawahlkampf auf Luxemburgisch sein müssten. Diese Regel kurzfristig zu ändern bedeute, ungleiche Bedingungen für die verschiedenen Parteien zu schaffen, heißt es aus der RTL-Chefetage.

Eine Darstellung, der sowohl Alia als auch déi Lénk jedoch widersprechen. Das besagte Datenblatt sei selbständig von der IP ausgearbeitet worden, also der Werbeagentur des RTL-Mutterhauses CLT-UFA. Sowohl Parteien wie auch die Alia hätten das fertige Dokument lediglich zur Einsicht zugestellt bekommen. Sowohl die Alia, als auch "déi Lénk" und die Partei "Volt", die ebenfalls französische Wahlspots geplant hatte, haben offiziell bei RTL protestiert – bislang allerdings ohne Erfolg.

Französischsprachige Spots werden doch ausgestrahlt

RTL blieb zunächst bei seiner Position und fügte lediglich hinzu, dass man bereit sei, die Praxis bei zukünftigen Wahlkämpfen zu überdenken. Im aktuellen Fall wolle man jedoch nichts mehr ändern, da die Regeln "seit Anfang März festgelegt waren" und "eine Änderung in letzter Minute eine Benachteiligung mancher Parteien" mit sich ziehe.

Am Donnerstagabend nahm die Geschichte doch noch eine andere Wendung: Wie RTL mitteilte, hätten sich alle Parteien bis auf eine darauf geeinigt, Wahlwerbung auf RTL ab sofort sowohl auf Luxemburgisch als auch auf Französisch zuzulassen. Welche Partei sich gegen den Vorschlag stellte, wurde nicht gesagt.

Man sei von der Alia über diese Einigung in Kenntnis gesetzt worden. Der Sender werde "ab sofort" alle Spots ausstrahlen, die den neuen Regeln entsprechen – also in beiden Sprachen.

Auch Staats- und Medienminister Xavier Bettel (DP) hat sich zu der Sache geäußert. Die "déi Lénk"-Abgeordneten David Wagner und Marc Baum wollten in einer dringlichen Anfrage von Bettel wissen, ob er die Sicht des Medienunternehmens in dieser Sache teile. Sie erkundigen sich zudem, ob der Minister es als legitim erachtet, dass ein Privatunternehmen, das lediglich im Staatsauftrag ein öffentlich-rechtliches Programm produziere, selbständig entscheiden darf, dass in Wahlspots lediglich eine von drei Landessprachen benutzt werden darf.

Bettel gab am Donnerstag in seiner Antwort zu Protokoll, dass er nicht die Absicht habe, sich als Medienminister in die Verhandlungen zu den Wahlspots zwischen Alia, Parteien und CLT-UFA einzumischen. Er weist jedoch auch darauf hin, dass im aktuellen Konventionsvertrag mit CLT-UFA keine Sprachenklausel enthalten sei. Die Bedenken einzelner Parteien zum Thema würden jedoch "in zukünftige Diskussionen um die Verlängerung der Konzession mit einfließen".