Zum neuen Jahr sind sechs neue Petitionen eingereicht worden. Ein Antragsteller wünscht sich ein neues Verkehrsmittel für Luxemburg - eine U-Bahn:

930: Geht es nach Miguel Martinho Rodrigues, steht das nächste Luxemburger Großprojekt bereits fest. Er reichte eine Petition ein und fordert den Bau einer U-Bahn, die an alle bereits bestehenden Verkehrsnetze angeschlossen wird.

928: Claude Soricelli will, dass Kinder künftig in der Grundschule bleiben können, in der sie eingeschult wurden. Aktuell sieht es das Gesetz vor, dass Kinder im Fall eines Umzugs in eine andere Gemeinde auch in der neuen Gemeinde zur Grundschule gehen.



929: Antragstellerin Sandra Barreca fordert in der von ihr eingereichten Petition, dass in jedem Handel ein barrierefreier Zugang für Rollstuhlfahrer bereitgestellt wird.

931: Claude Philippe beschäftigt das Thema der Behindertenrente. Seiner Meinung nach sollten Menschen, die diese Rente beziehen in Zukunft kostenlos mit dem öffentlichen Transport fahren können.

932: Antragsteller Guy Wolff wünscht sich, dass die Parlamentsberichte künftig nicht mehr nur in gedruckter, sondern auch in digitaler Form zugänglich sind.

933: Der Text von Beatrice Labalestra sieht vor, dass künftig in Luxemburg keine Feuerwerks- und Knallkörper mehr verkauft oder genutzt werden dürfen.



