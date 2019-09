In Luxemburg gibt es viele kleinere und größere Nachhaltigkeitsinitiativen, die aber oft unbekannt sind. Eine neue Internetplattform soll helfen, die Projekte bekannter zu machen und die Akteure miteinander zu vernetzen.

Neue Internetplattform für Nachhaltigkeitsinitiativen

Michèle GANTENBEIN In Luxemburg gibt es viele kleinere und größere Nachhaltigkeitsinitiativen, die aber oft unbekannt sind. Eine neue Internetplattform soll helfen, die Projekte bekannter zu machen und die Akteure miteinander zu vernetzen.

Die Welt verändern, den Wandel herbeiführen, die Transformation hin zu einer nachhaltigen, umweltfreundlichen und gerechten Gesellschaft. Das erreicht man nicht durch Einzelkämpfertum, sondern gemeinsam mit anderen. Das ist das Credo, das der Schaffung der neuen Internetplattform www.aktioun-nohaltegkeet.lu zugrundeliegt. Initiatoren der Plattform sind der Nachhaltigkeitsrat (CSDD) und die Universität Luxemburg. Die Plattform wurde am Donnerstag im Umweltministerium im Beisein von Umweltministerin Carole Dieschbourg vorgestellt, einen Tag vor dem dritten globalen Klimastreik, an dem auch in Luxemburg wieder Tausende Schüler teilnehmen werden.

Alle sind aufgerufen, die Plattform zu nutzen, um ihren Projekten und Ideen größere Visibilität zu verleihen und um sich miteinander zu vernetzen, ob es sich um eine Gemeinde handelt, ein Unternehmen, eine Vereinigung, eine Schule oder um private Initiativen. Ein einfaches Einloggen reicht und schon kann man Fotos hochladen und einen Artikel publizieren. Dabei darf die Qualitätskontrolle natürlich nicht fehlen. Dafür sind die Partnerorganisationen zuständig. Sie überprüfen die Artikel und geben sie nur frei, wenn die Inhalte einwandfrei und korrekt sind.

Die zehn Partnerorganisationen sind:

Center For Ecological Learning Luxembourg (CELL)

Cercle de Coopération des ONG du Luxembourg

Emweltberodung Lëtzebuerg (EBL)

IMS Luxembourg (Inspiring More Sustainability)

Institut National pour le Développement durable et la Responsabilité sociale des entreprises (INDR)

Conseil Supérieur pour un Développement Durable/Nohaltegkeetsrot (CSDD)

Plateforme pour l'Education à l'Environnement et au Développement Durable (EEDD)

Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation Pédagogiques et Technologiques (SCRIPT)

SuperDrecksKëscht

Universität Luxemburg

Die Plattform ist benutzerfreundlich, sowohl was die eigenen Einträge betrifft als auch die Suche nach bestimmten Artikeln. Es gibt drei Filtergruppen. So kann man beispielsweise eine bestimmte Organisation oder einen bestimmten Sektor (Gemeinden, Unternehmen, Schulen usw.) aufrufen oder aber man benutzt als Suchbegriff eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und erhält alle gespeicherten Artikel zu dem Ziel.

Man kann auch andere Suchbegriffe eingeben. Dabei spielt es keine Rolle, ob man den Begriff auf Deutsch, Französisch oder Englisch eingibt. Allerdings erschienen die Artikel in der Sprache, in der sie geschrieben wurden.

Die Plattform soll helfen, Informationen und Wissen zu verbreiten. Sie soll den Austausch und die Vernetzung fördern und so den gesellschaftlichen Wandel dynamisieren und voranbringen.