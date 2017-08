(DS) - Etwa 20 verschiedene Qualitätslabels für Lebensmittel gibt es derzeit in Luxemburg. Kaum jemand blickt noch durch. Deshalb will das Verbraucherschutzministerium nun für mehr Transparenz sorgen, indem es ein neues offizielles Sterne-System eingeführt. Je mehr Kriterien ein Produzent erfüllt, desto mehr Sterne zieren später das Etikett seines Produkts. Der Verbraucher kann also genau einschätzen, was er kauft, bzw. was auf seinen Teller kommt.



"Das neue System basiert auf drei Säulen", erklärte Verbraucherschutzminister Fernand Etgen am Dienstag bei der Vorstellung des Projekts. Bewertet werden die Bereiche Qualität und Geschmack, die regionale Herstellung und ein gerechter Preis für die Erzeuger sowie Umweltverträglichkeit und Tiergesundheit. In jedem dieser drei Bereiche gibt es zehn Kriterien. "Produkte, die 50 Prozent der insgesamt 30 Kriterien erfüllen, bekommen vier Sterne", erklärte Minister Etgen.



Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser



Nun wird mit dem neuen System das Rad aber nicht neu erfunden. Im Gegenteil. Das staatlich anerkannte Qualitätssystem basiert auf den existierenden Labels. Damit deren Produkte einen oder mehrere Sterne erhalten können, müssen die staatlichen Kriterien in den jeweiligen Lastenheften festgeschrieben werden. Die Lastenhefte müssen wiederum von einem unabhängigen Prüfer kontrolliert werden, der seinen Bericht an das Ministerium weitergibt. Vor Ort kontrolliert dann die Asta, ob der Produzent die Kriterien bei der Erzeugung auch einhält. sollte sich herausstellen, dass etwas nicht stimmt, kann der Produzent einen Stern verlieren, im schlimmsten Fall droht ihm gar der Ausschluss aus dem System.



Die Betreiber der Labels wurden übrigens bei der Ausarbeitung des Systems mit eingebunden.



Das Sterne-System wendet sich aber nicht nur an den Endverbraucher. Im Verbraucherschutzministerium hat man auch die Großgastronomie im Visier. Bei offiziellen Ausschreibungen für Kantinen soll in Zukunft nicht mehr ausschließlich der Preis als Auswahlverfahren gelten. Als weiteres Kriterium gelten die vom Staat zuerkannten Sterne.



Damit greift das Ministerium übrigens die Forderungen aus der Petition 668 auf, die sich für mehr einheimische Produkte in den Großküchen eingesetzt hatte und die im vergangenen Jahr von etwa 8.000 Personen unterschrieben worden war.



Wenn alles klappt, dann wird es eine Win-Win-Situation: