Neue Herausforderung für Laurent Zeimet

Marc SCHLAMMES Die beiden offenen Stellen im Staatsrat sollen demnächst wieder besetzt werden. Einer der freien Plätze soll an Laurent Zeimet (CSV) gehen.

Laurent Zeimet, Bürgermeister von Bettemburg, soll neues Mitglied des Staatsrates werden. Das Vorschlagsrecht für die zurzeit vakanten Posten liegt bei der CSV.

Die Bewerbung von Zeimet, der dem geforderten Profil des Juristen mit kommunaler Kompetenz entspricht, muss noch von der Chamber bestätigt werden. Der Posten im Staatsrat ist vereinbar mit dem Bürgermeisteramt, das Zeimet seit 2011 in Bettemburg an der Spitze einer schwarz-blau-grünen Mehrheit ausübt. Der 47-Jährige, zwischen 2012 und 2019 Generalsekretär der Christlich-Sozialen, wird damit nicht in die Chamber zurückkehren; bei den Wahlen von 2018 landete er auf der Südliste als erster Ersatz in aussichtsreicher Position, um nachzurücken.

Bei der zweiten freien Stelle im Staatsrat muss die Bestätigung durch die Regierung erfolgen; der/die Kandidat/in soll Kompetenzen im Bildungs- bzw. Gesundheitsbereich aufweisen.

Die zwei Stellen im Staatsrat waren nach dem Ausscheiden von Martine Lamesch und Charles Lampers frei geworden.

