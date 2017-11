(mth) - Die Tageszeitung "Tageblatt" hat am Donnerstag weitreichende Änderungen in der Chefetage bekanntgegeben. Die bisherige Direktorin und Chefredakteurin, Danièle Fonck, wird sich zwar noch nicht verabschieden, bekommt aber einen ebenbürtigen Partner an ihre Seite.

Der bisherige stellvertretende Chefredakteur und Leiter der Redaktion für internationale Politik, Dhiraj Sabharwal, steigt auf zum Chefredakteur, wird diesen Posten aber mit Fonck teilen. Er wird zudem stellvertretender Direktor. Die neue Doppelspitze soll die Zeitung führen, bis Danièle Fonck in den Ruhestand tritt.

Neuer stellvertretender Chefredakteur wird der Leiter der Sportredaktion Chris Schleimer. Der bisherige Vizechefredakteur Lucien Montebrusco trete "auf eigenen Wunsch" von seinem Posten zurück, wie es heißt. Er bleibt aber Mitglied der Chefredaktion, zu der außerdem Philip Michel, Christelle Diederich, Francis Wagner, Tobias Senzig und Nic Nickels gehören.