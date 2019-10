Neue Förderung für Gemeindepartnerschaften

Das Innenministerium vergibt seit diesem Jahr je 50.000 Euro für internationale Partnerschaftsprojekte auf Gemeindeebene.

Das Innenministerium vergibt seit diesem Jahr je 50.000 Euro für internationale Partnerschaftsprojekte auf Gemeindeebene.

(jt) - Was haben Turin, Rovinj und Ischgl gemeinsam? Alle drei Gemeinden sind mit Kommunen in Luxemburg verpartnert. Turin, die Hauptstadt des Piemont, hat sich 1958 im Zuge der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) mit Esch/Alzette verbrüdert. Die kroatische Hafenstadt Rovinj unterhält bikommunale Beziehungen mit Niederanven und das österreichische Skifahrerparadies Ischgl hat offenbar besonders viele Freunde in Schengen.

Laut Angaben auf der Website des Gemeindeverbands Syvicol bestehen derzeit 129 Partnerschaften zwischen luxemburgischen und ausländischen Gemeinden. Die Kontakte reichen dabei in 35 verschiedene Länder, die meisten davon liegen innerhalb der EU.

Neue Subventionen

Um die luxemburgischen Kommunen zu weiteren internationalen Partnerschaften zu animieren, werden laut Innenministerin Taina Bofferding seit diesem Haushaltsjahr Subventionen von jeweils 50.000 Euro an die Gemeinden ausgeschüttet. Diese Förderung ersetze die Subvention, die der Syvicol bislang jedes Jahr gewährte und die einen deutlich niedrigeren Betrag von maximal 2479 Euro pro Jahr vorsah.

Bofferding streicht in einer parlamentarischen Antwort an den CSV-Abgeordneten Marc Spautz die Vorteile einer "jumelage" hervor. Gemeinden könnten dadurch lernen, ähnliche Herausforderungen besser zu bewältigen und gemeinsame Projekte durchführen. Zudem werde der soziale, kulturelle und sportliche Austausch gefördert.