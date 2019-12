Die Affäre um den Facebook-Kommentar von Sylvie Mischel zeigt vor allem eins: Die ADR ist eine populistische Partei, die bewusst mit dem Feuer spielt.

Nein Sylvie Mischel hat nicht recht. Nein, der Staat lässt die sozial Schwächeren nicht links liegen und greift stattdessen lieber den Flüchtlingen unter die Arme. Nein, Luxemburg ist nicht das Land, das neben Spanien und Griechenland die meisten Migranten aufgenommen hat. Zypern und Malta haben einen weitaus größeren Beitrag geleistet.



Ja, es gibt in Luxemburg Menschen, die in der Grenzregion wohnen, weil die Mieten und die Immobilienpreise in Luxemburg Schwindel erregende Höhen erreicht haben und sie sich im Großherzogtum keine angemessene Wohnung mehr leisten können ...