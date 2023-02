Die landesweiten Naturschutzmaßnahmen zeigen Wirkung, aber es bleibt noch viel zu tun, sagt Umweltministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng).

Politik 6 Min.

Nationaler Naturschutzplan

Wie geht es Feldhuhn, Kammmolch und Heckenfrosch?

Michèle GANTENBEIN Die landesweiten Naturschutzmaßnahmen zeigen Wirkung, aber es bleibt noch viel zu tun, sagt Umweltministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng).

Luxemburg braucht einen Naturschutzplan. Das steht für Umweltministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng) außer Frage. „Der Natur geht es weltweit nicht gut, auch in Luxemburg ist das so“, sagte sie Anfang Februar bei der Vorstellung des dritten nationalen Naturschutzplans.

50 Prozent der Lebensräume befänden sich in einem schlechten, 68 Prozent in einem ungünstigen Zustand. Grund sei die Flächenversiegelung. „Jedes Jahr werden in Luxemburg 240 Fußballfelder versiegelt. Außerdem sind wir das am meisten zersiedelte Land in Europa“, so Welfring. Viele Brutvögelarten seien bereits ausgestorben oder stünden kurz davor (Feldlerche, Gebirgsstelze, Grauammer, Raubwürger, Wiesenpieper, Braunkehlchen, Kiebitz).

Einzig die Population des Steinkauzes habe sich dank gezielter Maßnahmen erholt. Das Feldhuhn, von dem es nur noch wenige Brutpaare gibt, steht ebenfalls kurz vor dem Aussterben. „Die EU-Kommission hat uns bereits verwarnt und uns mitgeteilt, dass wir bei der Bodenversiegelung und bei landwirtschaftlichen Aktivitäten achtgeben müssen.“ Auf Drängen der EU-Kommission hat Luxemburg 2022 einen Feldhuhn-Notfallplan ins Leben gerufen. Ob es gelingt, das Feldhuhn zu retten, bleibe abzuwarten, sagte Gilles Biwer, Erster Regierungsrat im Umweltministerium.



Claude Turmes: „Mit der Natur gibt es nichts zu verhandeln“ Dass ein Minister einen Oppositionspolitiker beglückwünscht, kommt eher selten vor. Weshalb er das tut, erklärt Landesplanungsminister Claude Turmes im Interview.

30 Prozent des Landes als geschützte Flächen

Der Naturschutzplan legt Maßnahmen fest, die bis 2030 umgesetzt werden müssen, und berücksichtigt die Verpflichtungen der EU-Biodiversitätsstrategie bis 2030. 790 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. Der Plan basiert auf vier Säulen. Die erste Säule ist der Schutz der Natur. Ziel ist es, 30 Prozent der Landfläche (776 Hektar) unter Schutz zu stellen. Wichtig sei, „dass es sich um ein zusammenhängendes Netz handelt, damit die Arten zwischen den Zonen migrieren können“, erklärte Gilles Biwer. Mit 27,8 Prozent ist Luxemburg diesem Ziel schon sehr nahe und der Vorsatz „durchaus realistisch“, so Biwer.

Gegen die Menschen zu arbeiten, führt zu nichts. Joëlle Welfring, Umweltministerin

Ein Drittel dieser Schutzgebiete (233 Hektar) soll unter strengen Schutz gestellt werden. Dabei liegt der Fokus auf Ökosystemen, die CO2 und Kohlenstoff speichern, den Wäldern also. „60 Prozent der Schutzgebiete werden Wälder sein“, so Biwer. Die streng geschützten Gebiete entsprechen zehn Prozent der Landesfläche. Streng geschützt sind bislang aber nur 4,2 Prozent. Da bleibt also noch einiges zu tun. Im Bestreben, weitere Flächen als Schutzgebiet auszuweisen, sucht das Umweltministerium den Dialog mit der Bevölkerung, denn, so Joëlle Welfring: „Gegen die Menschen zu arbeiten, führt zu nichts.“

Eine zweite Komponente des Naturschutzplans ist die Wiederherstellung von Lebensräumen, wobei auch hier der Fokus auf CO2-speichernden Ökosystemen liegt. Mit gezielten Maßnahmen könnten Arten vor dem Aussterben bewahrt werden - Beispiel Heckenfrosch und Biber, die dabei seien, sich zu erholen. Natur wiederherstellen will man auch im urbanen Raum - mit Schatten spendenden Bäumen und kühlenden Grünflächen. Hier sind besonders die Gemeinden und Syndikate gefordert. Mit Projektaufrufen möchte das Umweltministerium sie zum Mitmachen motivieren.

Über 85 Gemeinden haben sich inzwischen dem Naturpakt angeschlossen, der zum Ziel hat, die biologische Vielfalt zu fördern.

Gemeinden und Syndikate sind gefordert

Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden bildet die dritte Säule des Naturschutzplans. „Hier tut sich etwas“, sagte Biwer. Immer mehr Gemeinden trügen mit Naturschutzaktionen im urbanen Raum und in der Grünzone dazu bei, die Naturschutzziele zu erreichen. Über 85 Gemeinden haben sich inzwischen dem Naturpakt angeschlossen, der zum Ziel hat, die biologische Vielfalt zu fördern.

Eine wichtige Rolle kommt den interkommunalen Syndikaten und biologischen Stationen wie dem SIAS im Osten des Landes zu. Der Naturschutzplan bildet den Leitfaden, an dem sie sich in ihrer täglichen Arbeit orientieren, wie Doris Bauer vom SIAS erklärte. Sie seien ein wichtiger regionaler Partner, besonders bei der Wiederherstellung von Lebensräumen (artenreiche Wiesen, Bongerten usw.) und bei der Schaffung von Natur und Biodiversität im urbanen Raum.

Positivbeispiel konventionell-nachhaltiger Landwirtschaft

Ein Beispiel für das Zusammenspiel von Rentabilität, Natur- und Bodenschutz sowie lokaler und nachhaltiger Vermarktung in der Landwirtschaft ist die Zusammenarbeit zwischen dem Milchbauern Claude Thiry mit dem Syndikat Sicona im Rahmen des Projekts „Natur Genéissen“.

Auch die konventionelle Landwirtschaft kann etwas Positives zur Natur beitragen Claude Thiry, Milchbauer

Claude Thiry besitzt 70 Milchkühe und betreibt konventionell-nachhaltige Landwirtschaft, benutzt keinen Dünger und keine Chemie, wie er sagt. Statt zu intensivieren, hat er diversifiziert und sich mehrere Standbeine aufgebaut. Er betreibt eine Molkerei und vermarktet einen Teil seiner eigenen naturbelassenen Milch, stellt Milchprodukte (Joghurt, Eis usw.) ohne Zusätze her und beliefert jede Woche über 50 Maisons relais. „Auch die konventionelle Landwirtschaft kann etwas Positives zur Natur beitragen“, sagte Thiry. Wichtig sei, miteinander zu reden und nicht über die Köpfe der Bauern hinweg zu entscheiden. Ökonomie und Ökologie müssen Hand in Hand gehen. „Wir haben ein stabiles Einkommen, deshalb können wir im Bereich Ökologie in dem einen oder anderen Punkt etwas mehr machen als andere Betriebe.“



Wir haben ein stabiles Einkommen, deshalb können wir im Bereich Ökologie in dem einen oder anderen Punkt etwas mehr machen als andere Betriebe. Claude Thiry

Luxemburg finanziert Naturschutzprojekt im Senegal

Die vierte und letzte Säule betrifft die internationale Zusammenarbeit. Sie wird weiter ausgebaut, die Mittel zur Umsetzung von Projekten werden vervierfacht. Ein Beispiel: der Nationalpark Djoudj im nördlichen Senegal. Auf einer 160 Quadratkilometer großen Fläche befindet sich das drittgrößte Vogelschutzreservat der Welt, das auch als international bedeutsames Feuchtgebiet gilt. Das Gebiet ist durch mit Pestiziden belastetes Abwasser aus dem illegal betriebenen Reisanbau massiv bedroht. Luxemburg hat dort ein 800.000 Euro teures Projekt finanziert (Kanäle und Rückhaltebecken), dank dem das Abwasser außerhalb gesammelt und vom Gebiet ferngehalten wird.

Zweiter Naturschutzplan: Erfolge und Schwachstellen Wie aus dem Bericht des Observatoire de l'environnement hervorgeht, wurden im Rahmen des zweiten Naturschutzplans, der sich über die Jahre 2017 bis 2021 erstreckte, mehr als 8.000 Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt umgesetzt. Das reiche vom Pflanzen einzelner Bäume über das Anlegen von Weihern hin zu Renaturierungen von Wiesen usw., sagte Gilles Biwer. Das Anlegen von Weihern sei dem Kammmolch zugutegekommen. Auch die Mauereidechse hat sich erholt. Vom Anpflanzen und der Pflege von Bäumen und Hecken sowie von der Wiederherstellung und Pflege von Obstgärten profitierten laut dem Observatoire zahlreiche Arten, darunter insbesondere einige Fledermausarten sowie der Steinkauz. „Neben den Erfolgen hatte der zweite Naturschutzplan aber auch seine Schwachstellen“, meinte Biwer. Handlungsbedarf sieht er noch bei der Pflege von Bongerten. Das gilt auch für magere Mähwiesen. Etwa 50 Hektar neue Wiesen seien angelegt worden, im gleichen Zeitraum aber sei zehnmal mehr zerstört worden, heißt es im Bericht des Observatoire. Das Gremium bedauert, „dass die im Naturschutzplan vorgesehenen Maßnahmen, die eine enge Zusammenarbeit mit dem Agrarsektor erfordern, entweder nicht umgesetzt werden konnten, nicht erfolgreich waren oder nicht die erwarteten Ergebnisse erbracht haben“. Trotz der Zunahme landwirtschaftlicher Flächen mit Biodiversitätsverträgen sei das Ziel von 10.000 Hektar nicht erreicht worden, bedauert das Observatoire, obwohl es sich dabei um eine vorrangige Maßnahme des Naturschutzplans handle.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.