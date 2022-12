Das Naturschutzgesetz wird angepasst. Was sich genau ändert, erklärte Umweltministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng) am Montag.

Gesetzesanpassung

Naturschutzgesetz wird gelockert

Im Naturschutzgesetz kommt es zu diversen Anpassungen. Hintergrund ist ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs vom 20. Juli, in dem die Richter die strenge und unverhältnismäßige Auslegung des Gesetzes durch das Umweltministerium beanstandet hatten. Daraufhin versprach Umweltministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng) dem Urteil Rechnung zu tragen und das Gesetz anzupassen.

Der für dieses Jahr versprochene Gesetzentwurf liegt nun vor und wurde am Montag den Mitgliedern der parlamentarischen Umweltkommission und der Presse vorgestellt. Obwohl der Text noch nicht in Kraft ist, würden die Änderungen in der Praxis bereits angewandt, erklärte die Ministerin. Die Gesetzesanpassung sei aus Gründen der juristischen Sicherheit dennoch notwendig.

Um schnell voranzukommen, habe man sich vor allem auf Artikel 7 konzentriert, meinte Welfring. Artikel 7 handelt von den bestehenden Konstruktionen in der Grünzone. Um vom Umweltministerium eine Genehmigung für Änderungen an nach 1965 gebauten Konstruktionen zu bekommen, muss der Besitzer anhand der Baugenehmigung nachweisen, dass es sich bei seinem Haus oder seiner Hütte um eine „legal existierende“ Konstruktion handelt. Kann er das nicht, gibt es keine Genehmigung. Das wird sich nun ändern.

Besitzer nicht mehr in der Beweispflicht

Alle Konstruktionen in der Grünzone, die vor dem 1. Juli 1995 errichtet wurden, gelten als legal errichtete Konstruktionen.

Mit dem neuen Gesetz gilt jede Konstruktion, die vor dem 1. Juli 1995 gebaut wurde, als legal errichtet. Für Gebäude, die nach diesem Datum gebaut wurden, braucht man die Baugenehmigung. Diese sind aber auf elektronischem Wege auffindbar, „sodass wir im Ministerium in der Lage sind, zu prüfen, ob eine Baugenehmigung besteht“, so Welfring. Besitzer sind also nicht mehr in der Beweispflicht und Änderungen an Gebäuden können nicht mehr durch nicht auffindbare Baugenehmigungen blockiert werden. Die Ministerin betonte, dass eine nachträgliche Legalisierung illegal errichteter Gebäude im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen weiterhin möglich sei.

Gesetzliche Lockerung bei Umbauarbeiten

Die Bestimmungen in Bezug auf Umbauarbeiten werden gelockert. Für Arbeiten an den Gebäuden (innen und außen) ohne Einfluss auf die äußerliche Erscheinung ist keine Genehmigung des Umweltministeriums mehr nötig.

Erlaubt, aber genehmigungspflichtig, sind energetische Sanierungen, Vergrößerungen und die Anhebung von Raumhöhen und Dächern, „wobei wir uns an den gängigen kommunalen Baubestimmungen orientiert haben. Damit tragen wir dem Gerichtsurteil Rechnung“, so Joëlle Welfring. Weiter sind Arbeiten zur Stabilisierung von Grundstücken und Gebäuden mit Genehmigung erlaubt.

Wir haben uns an den gängigen kommunalen Baubestimmungen orientiert. Damit tragen wir dem Gerichtsurteil Rechnung. Joëlle Welfring, Umweltministerin

Wird ein Gebäude durch höhere Gewalt (Feuer, Sturm usw.) oder sonstwie durch Fremdeinwirkung zerstört, darf es in denselben Dimensionen wieder aufgerichtet werden, sofern es sich um ein legal errichtetes Gebäude handelt. Neu ist, dass der Besitzer für den Wiederaufbau uneingeschränkt Zeit hat. Laut dem aktuellen Gesetz muss der Antrag für einen Wiederaufbau innerhalb von zwei Jahren nach der Zerstörung eingereicht werden.

Unverändert bleibt die Bestimmung, wonach die Nutzung eines bestehenden Gebäudes in der Grünzone nur geändert werden darf, wenn diese im Einklang mit Artikel 6 steht - also nur, wenn das Gebäude im Rahmen einer betrieblichen, etwa einer landwirtschaftlichen Aktivität genutzt wird.

Umzäunungen ohne Genehmigung erlaubt

Über Artikel 7 hinaus sind Vereinfachungen in Bezug auf Elemente in der Grünzone vorgesehen, „bei denen wir davon ausgehen, dass sie keinen negativen oder einen zu vernachlässigenden Impakt auf die Umwelt haben“, erklärte Joëlle Welfring. Für diese Elemente ist keine Genehmigung notwendig. Dazu zählen Umzäunungen von privaten Grundstücken in der Grünzone. Diesbezüglich ist das Gesetz aktuell sehr streng, was zu gerichtlichen Auseinandersetzungen mit Bürgern geführt hat. Besitzer dürfen ihre Grundstücke demnach ohne Genehmigung umzäunen, wobei die Umzäunung für Tiere durchlässig sein muss (Igel beispielsweise). Weitere Elemente, die ohne Genehmigung erlaubt sind: PV-Anlagen auf Dächern, Tunnelgewächshäuser und Bienenstöcke (außer in Naturschutzzonen), Nistkästen. Tierunterstände sind ebenfalls erlaubt, aber nur temporär, um die Tiere im Sommer vor Hitze zu schützen. Das gilt auch für Hochsitze während der Jagdsaison.

Warum das Naturschutzgesetz angepasst wird Im Urteil des Verwaltungsgerichtshofs vom 20. Juli 2022 werfen die Richter dem Umweltministerium vor, Bestimmungen aus dem Naturschutzgesetz – in diesem Fall Artikel 6 und 7 – zu strikt anzuwenden. Damit verstoße der Staat gegen die Verfassung (Artikel 11 bis und 16), gegen rechtsstaatliche Prinzipien und gegen Artikel 1 des Zusatzprotokolls zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Schutz des Eigentums) – allesamt höhere Prinzipien, denen sich die Gesetze unterordnen müssen, so die Richter. In dem konkreten Fall hatte das Umweltministerium einem Ehepaar, das ein bestehendes Haus in der Grünzone renovieren und vergrößern wollte, die Genehmigung verweigert. Die Richter kamen zu dem Schluss, dass der Umfang der Arbeiten eine negative Entscheidung nicht rechtfertige (Prinzip der Verhältnismäßigkeit). Die Richter sehen zudem die Gefahr, dass die oft viele Jahrzehnte alten Gebäude in der Grünzone dem Verfall ausgesetzt sind, weil es für sie infolge der strikten Gesetzgebung keine Perspektive gibt (Prinzip der Nachhaltigkeit). Besitzern müsse die Möglichkeit zugestanden werden, ihre alten Häuser modernen Standards anzupassen. Dazu zählen etwa die energetische Sanierung, aber auch die Dacherneuerung, eine neue Raumaufteilung, eine Anhebung der Raumhöhe oder ein Fensteraustausch.

