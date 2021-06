Die "Let's make it happen“-Imagekampagne soll grüner werden und einen geschichtlichen Unterbau erhalten.

Politik 3 Min.

Nation Branding

Back to the roots

Morgan KUNTZMANN Die "Let's make it happen“-Imagekampagne soll grüner werden und einen geschichtlichen Unterbau erhalten.

Public Diplomacy und Soft Power waren in der Vergangenheit und sind im internationalen Wettkampf der Staaten noch immer allgegenwärtig. Mindestens seit dem Kalten Krieg versuchen Staaten ausländische Öffentlichkeiten zu beeinflussen, ohne dass dazu wirtschaftliche Anreize oder militärische Bedrohungen eingesetzt werden.

Mit seiner verhältnismäßigen kleinen Armee und dem kleinen Binnenmarkt steht dem Luxemburger Staat seit seiner Gründung die weiche Macht als einziges Mittel zur Verfügung, um seine Interessen durchsetzen zu können. Zentrales Ziel der Public Diplomacy ist es, mithilfe von Marketing, Kulturdiplomatie und Völkerverständigung, das Image des eigenen Staates in der Wahrnehmung anderer Länder zu verbessern.

„Steuerparadies“ Luxemburg als Zielscheibe Nach LuxLeaks folgt OpenLux: „Das Großherzogtum zieht weiterhin internationale Konzerne und vermögende Personen an“, kritisiert ein internationales Recherchenetzwerk.

Das Luxemburg ein Imageproblem im Ausland hat, wegen seines Rufs als Steuerparadies und Zufluchtsort für High Net Worth Individuals, also hochvermögende Personen, kann man daran sehen, dass innerhalb von zehn Jahren zwei Finanzskandale zum Vorschein kamen, Luxemburg Leaks und OpenLux, die mit dem Namen des Landes gebrandmarkt wurden.

Eine beständige Strategie

„Unsere Anstrengungen in diesem Bereich gehen auf die 90er-Jahre zurück, auf eine Zeit, als das Land mit vielen Schmähungen aus dem Ausland konfrontiert war“, merkte Außenminister Jean Asselborn (LSAP) bei der gestrigen Vorstellung der Nation-Branding-Strategie für die nächsten fünf Jahre an. Da solche Strategien durch Kontinuität gekennzeichnet sind, bleiben die Ziele, die die Regierung damit erreichen will, noch immer dieselben. „Ein attraktives Land für Talente, Touristen, Investoren und Unternehmen“, sei das Bild, das Luxemburg auf internationaler Ebene vermitteln möchte, so Asselborn.

Die Galerie für das Nationbranding Die Nationalgalerie für Luxemburger Kunst wird an das nationale Museum für Geschichte und Kunst „angedockt“.

Dementsprechend bleibt der Slogan „Let's make it happen“, der mit der ersten Bettel-Regierung ins Leben gerufen wurde, erhalten. Aktuelle Problematiken wie die Pandemie und die Klimakrise sollen in die neue Strategie mit einfließen. „Unsere Vision ist es, Luxemburg als engagierten Partner auf der internationalen Bühne zu etablieren, als starken Verbündeten im Kontext des nachhaltigen Wachstums, als Förderer innovativer Ideen, die zu einer besseren Welt beitragen können“, erklärte Beryl Koltz, die Hauptverantwortliche für die Imageförderung Luxemburgs. Die Strategie „stellt die Menschen in den Mittelpunkt und hat als Ziel, die Werte und Gesichter Luxemburgs bekannt zu machen“, fügte Koltz an.

Das Ganze basiert auf drei Themen: Vielfalt, Kreativität und Nachhaltigkeit. „Es geht nicht darum, dass wir uns als Spitzenreiter darstellen, sondern darum zu sagen: Diese Wege will Luxemburg in den nächsten Jahren vorrangig einschlagen“, bemerkte Koltz. Jedes der Hauptthemen hat verschiedene Unterbereiche.

- Vielfalt umfasst die Multikulturalität, der soziale Zusammenhalt und die verschiedenen Wirtschaftssektoren des Landes.

- Zur Kreativität gehören Kultur, Forschung und Innovation, zu der auch die „Luxemburger Fähigkeit“ gehört, sich immer wieder neu zu erfinden.

- Das Thema des nachhaltigen Umweltschutzes soll „der rote Faden“ sein, der alle Themen miteinander verknüpft.

Mit mehr Inhalt füttern

Um die Botschaft zu vermitteln, setzt die Regierung zum Teil auf die Vergangenheit. „Um 1900 bestand die Mehrheit der Bevölkerung Luxemburgs aus Bauern, die ihre Höfe unter schwierigen und oft prekären Bedingungen bewirtschafteten. Ihre Beziehung zum Boden, ihre Naturverbundenheit, ihre Geisteshaltung, eine Mischung aus Pragmatismus, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Reaktivität auf Klimaschwankungen haben sie dazu gebracht, einen für Luxemburg sehr spezifischen Ansatz zu entwickeln. Wir nennen es den bäuerlichen Ansatz“, beschrieb Koltz. Seitdem habe sich Luxemburg immer wieder neu erfunden.

Die Sorgen und Schwerpunkte des Ministers Die Kooperationshilfe muss mit der Pandemie kämpfen und vielerorten mit einer prekären Sicherheitslage. Hierzulande sieht Franz Fayot (LSAP) mehrere Herausforderungen.

Die Stahlindustrie, das Finanzwesen und die Diversifizierung der Wirtschaft hätten sich durchgesetzt. Die Einwanderung habe die Entwicklung des Landes verstärkt und bereichert, so die Grundlage der Erzählung. Damit wolle man dem Zielpublikum im Ausland die Idee vermitteln, dass „in Luxemburg die besten Voraussetzungen gegeben sind, um ihr Projekt, Ihre Idee bestmöglich und langfristig umzusetzen“, so Koltz.

Eines der Hauptprobleme der bisherigen Imagekampagne sei gewesen, dass diese „verwässert“ wurde. „Wir müssen dem Nation Branding mehr Inhalt geben“, wünscht sich Koltz und nannte das Luxemburg-Zeichen vor der Philharmonie als Beispiel. „Eine Idee wäre, dieses bekannte Zeichen mit Erklärungen auszustatten, für welche Werte Luxemburg steht.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.