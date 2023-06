Die Parteianalyse steht noch aus, aber zwei Trends gehen klar zulasten von Déi Lénk: die Zersplitterung der Parteienlandschaft und ein akademisch geführter Wahlkampf.

Gemeindewahlen

Nathalie Oberweis: Gemeinderat ja, Chamber nein

Ines KURSCHAT Die Parteianalyse steht noch aus, aber zwei Trends gehen klar zulasten der Linken: die Zersplitterung der Parteienlandschaft und ein akademisch geführter Wahlkampf.

Nathalie Oberweis, Hauptstadt-Kandidatin von Déi Lénk, wird „mit 99- prozentiger Sicherheit“ im Oktober nicht mehr ins Rennen zu den Chamberwahlen gehen, sondern sich ganz auf ihr Mandat im Gemeinderat konzentrieren. Dies auch wegen „der großen Belastung“, die die Chamber für sie und ihre Familie bedeute. Die hauptstädtische Linke konnte 3.361 Stimmen erzielen und liegt damit vor David Wagner. Für den Zweitgewählten auf der Liste reichte es nicht für einen Einzug in den Gemeinderat, der zweite Sitz ging verloren.

„Der Sitzverlust ist das Resultat einer generellen Zersplitterung in der Parteienlandschaft und gerade auch in der Stadt“, so die Linke: Die Piraten und die ADR haben in der Hauptstadt einen Sitz gewonnen, Fokus um Ex-DP-ler Marc Ruppert erzielten 2,38 Prozent, die Anti-Corona-Maßnahmen-Partei Mir d'Vollek 0,97 Prozent. „Die Polarisierung der Gesellschaft nach der Pandemie besteht weiter“, so Oberweis, die betont, das seien ihre eigenen Überlegungen. Eine detaillierte Analyse habe ihre Partei noch nicht angefertigt, sie solle „in den nächsten Tagen“ geschehen.

Cecchetti will im Herbst erneut für Chamber kandidieren

Myriam Cecchetti, Deputierte von Déi Lénk, deren Partei in Sassenheim einen Sitz verlor, musste persönliche Stimmenverluste (1.875 gegenüber 2.204 in 2017) hinnehmen und wurde deutlich: Déi Lénk müsse sich fragen, „ob wir unseren Wahlkampf richtig geführt haben“. „Das war eine Klatsche für die gute sachbezogene Arbeit, die aber in der Gemeinde geleistet wurde“, so Cecchetti, die ihr Amt antreten will.

Die Sassenheimerin sieht ebenfalls einen „klaren Rechtsruck“, führt das schlechte Abschneiden der Linken persönlich aber eher auf die Personenlastigkeit des Wahlsystems zurück. „Die Regeln sind die, die sie sind“, so Cecchetti, die ihrer Partei vorwirft, strategische Fehler gemacht und die Bekanntheit mancher Linken nicht genügend ausgespielt zu haben. Das Ergebnis sei „ein absoluter Wegweiser für die Parlamentswahlen“, so die Linke, die zugibt, die Rechten – wozu sie neben der ADR die Piraten zählt - „so nicht im Blick gehabt“ zu haben: „Wir müssen die Zeichen ernst nehmen.“ Zur Frage, ob sie bei den Parlamentswahlen im Herbst kandidieren werde, sagte Cecchetti: „Im Moment sieht es so aus.“ Allerdings stelle sie sich persönlich derzeit „viele Fragen“.

