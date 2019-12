Am Sonntag stattete die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Luxemburg einen Kurzbesuch ab. Hintergrund ist der 75. Jahrestag der Ardennenoffensive. Ein Porträt.

Politik 2 3 Min.

Nancy Pelosi: Trumps schärfste Gegnerin

Roland ARENDT Am Sonntag stattete die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Luxemburg einen Kurzbesuch ab. Hintergrund ist der 75. Jahrestag der Ardennenoffensive. Ein Porträt.

Als erfahrene Politikerin hat Nancy Pelosi ein feines Gespür für historische Momente. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses im US-Kongress, die am Sonntag zur Gedenkfeier der Ardennenschlacht nach Luxemburg kam, zieht die Fäden hinter den Kulissen des politischen Washingtons und weiß, wie man mit gezielten Auftritten vor Fernsehkameras mediale Wirkung erzielen kann, insbesondere während des Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Donald Trump.



Nancy Pelosi zu Besuch in Luxemburg Die Vorsitzende des US-Repräsentatenhauses besucht am Sonntag zum 75. Jahrestag der Ardennenoffensive Luxemburg.

Nachdem die US-Demokraten bei den Zwischenwahlen im November 2018 die Mehrheit im Repräsentantenhaus von den Republikanern zurückerobert hatten, avancierte die 79-jährige Pelosi zur schärfsten Widersacherin und Bedrohung von Donald Trump. Es ist das Repräsentantenhaus, das darüber abstimmt, ob Trump angeklagt wird und welches die Anklagepunkte sein werden. Als Sprecherin der demokratischen Mehrheit im Abgeordnetenhaus bestimmt Pelosi die Tagesordnung der Debatten und gibt die Richtung der Untersuchungen im Impeachmentverfahren vor. Kein Bild illustriert den Konflikt wohl eindringlicher als jenes Foto vom Oktober, in dem Pelosi in einer Runde voller Männer aufsteht und mit anklagendem Zeigefinger auf den wie erstarrt vor ihr sitzenden Präsidenten deutet.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

2 Mit ihrer Gestik und Mimik zegt Nancy Pelosi, was sie von US-Präsident Donald Trump hält. Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Mit ihrer Gestik und Mimik zegt Nancy Pelosi, was sie von US-Präsident Donald Trump hält. Foto: AFP

Lange Zeit hat sich Pelosi gegen die förmliche Einleitung des Impeachmentverfahrens gegen Donald Trump gestemmt. Sie fürchtete, dass es das politische Washington und die Menschen im Land noch tiefer entzweien würde, während die Chancen auf eine Verurteilung Trumps wegen der republikanischen Mehrheit im Senat gleich null sind. Die Beweislage, die sich aus dem Mueller-Bericht zur Einmischung Russlands in die Präsidentschaftswahlen 2016 ergab, war Pelosi und vielen demokratischen Abgeordneten zu dünn, um das Risiko eines Scheiterns einzugehen, das Trump womöglich sogar die Wiederwahl bescheren könnte.

Doch das war bis zum Juli dieses Jahres. Als ein anonymer Informant aus dem Regierungsapparat sich an seine Vorgesetzten wandte und auf ein dubioses Telefonat des Präsidenten mit dem Präsidenten der Ukraine hinwies, kam eine neue Affäre ins Rollen. Plötzlich gab es neue Beweise und vor allem glaubwürdige, gleichlautende Zeugenaussagen, die auf einen Amtsmissbrauch des Präsidenten hindeuten.

Von da an war auch Nancy Pelosi und den bis dahin zögerlichen Demokraten klar, dass an einem Impeachmentverfahren gegen Donald Trump kein Weg mehr vorbei führen konnte. Der Moment war gekommen, zum vierten Mal in der amerikanischen Geschichte, einen amtierenden Präsidenten anzuklagen. Für Pelosi waren Triumphgefühle dennoch fehl am Platz. Abgeordnete würden nicht gewählt, um einen Präsidenten anzuklagen, doch wenn es die Sachlage erfordere, dann müssten sie sich ihrer verfassungsmäßigen Verantwortung stellen. „The times have found us“, die Zeiten haben uns gefunden, zitierte sie den amerikanischen Gründervater Thomas Paine, als sie am 24. September offizielle Untersuchungen des Repräsentantenhauses zum Impeachment ankündigte.

Es gibt noch ein weiteres Zitat aus der Gründerzeit der USA, das inzwischen zum Standardrepertoire von Nancy Pelosi gehört. Es ist die knappe, aber mahnende Antwort einer der Verfassungsväter auf die Frage, welche Staatsform man denn für die vom britischen Königreich abtrünnigen Vereinigten Staaten gewählt habe. „A republic, if you can keep it“, sagte Benjamin Franklin. Eine Republik, wenn man sie bewahren könne.

Nancy Pelosi wiederholt diesen Satz seit der Impeachmentankündigung vom September wie ein Mantra. Er soll deutlich machen, dass schon die Autoren der amerikanischen Verfassung sich 1787 der Gefahr bewusst waren, dass eines Tages ein Politiker ins Präsidentenamt gelangen könnte, der versuchen würde, die Gewaltenteilung als Eckpfeiler der amerikanischen Demokratie zu zerstören, um wie ein Monarch zu herrschen.

Anfang Dezember wurde Nancy Pelosi von einem Journalisten mit der Frage provoziert, ob sie Donald Trump hasse. Pelosi, die das Podium eigentlich schon verlassen hatte, ging zurück zum Rednerpult und rückte die Dinge zurecht. „Ich hasse niemanden“, stellte die gläubige Katholikin klar, auch nicht den Präsidenten, für den sie ständig bete. Politik sei eine Sache, aber beim Verfahren gegen Donald Trump stehe die Verfassung auf dem Spiel. In den USA wird gerade Geschichte geschrieben. Nancy Pelosi steht dabei an vorderster Front.