DP-Spitzenkandidat Xavier Bettel war am Freitag „Chefredakter fir een Dag“ beim „Luxemburger Wort“. Gewohnt locker suchte er das Gespräch mit den Journalisten und skizzierte die Themen, die ihm besonders am Herzen liegen.

Nahe an den Menschen

Als „Chefredakter fir een Dag“ hat Xavier Bettel aktiv am Inhalt und an der Gestaltung der Wochenendausgabe des „Luxemburger Wort“ sowie der Beiträge auf wort.lu mitgearbeitet. Der amtierende Premierminister fand sichtlich Gefallen am nie langweilig werdenden Beruf des Journalisten einerseits und am Geschehen in einer Redaktion andererseits.

Auf politischer Ebene will er weiter auf die Menschen zugehen, ihnen zuhören und seine Politik danach ausrichten. Entsprechend publikumsnah sind die Themen, die Xavier Bettel für seinen Tag als „Chefredakter fir een Dag“ ausgesucht hat.

Alle Artikel, die im Rahmen des „Chefredakter fir een Dag“ erschienen sind, sind in unserem Dossier zusammengefasst.